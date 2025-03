UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Li manteniamo noi. Finalmente le forze dell’ordine scoperchiano il vaso dell’ipocrisia terzomodista: Nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati trovati bastoni, mazze, coltellacci, tirapugni e altri oggetti atti a offendere.

Ne danno notizia le agenzie. Il Questore di Udine ha disposto controlli nelle strutture di accoglienza per oggi 6 marzo. Bastoni, mazze, coltelli da cucina, lame di varia natura e, in generale, numerosi strumenti atti ad offendere sono stati rinvenuti durante le ispezioni dei locali e delle stanze in uso ai minori stranieri ospiti della Casa dell’Immacolata di via Chisimaio e della Hannah House di Piazzale Cella. Per le forze dell’ordine il rinvenimento di una corposa collezione di armi improprie e armi bianche è la conferma del fatto che i rischi per tutta la collettività friulana sono concreti. Alla Casa dell’Immacolata di via Chisimaio, oltre ai locali nei quali sono state rinvenute tutte le armi improprie citate, sono stati controllati tutti i 65 minori stranieri presenti su un totale di 71. Stesso procedimento alla Hannah House di piazzale Cella. Controllati tutti i 34 minori stranieri presenti sul totale di 47. E’ la conferma che il terzomondismo crea un serio rischio per tutta la collettività friulana.