Orsi&Concorsi Exxx…Polzive!!! Finisce in Procura con nomi e cognomi il caso del concorso taroccato per coordinatore infermieristico di Asugi. Pressioni e influenze per modificare la graduatoria e favorire un esponente sindacale. Trema la calotta del golfo. Oggi il caso in Tribunale.

Tremano i vertici di Asugi e dell’inner circle che fa riferimento al DG Poggiana rispetto a un concorso che presenta dei lati oscuri cui gli aspiranti (esclusi) hanno fatto ricorso e segnalato gli atti in Procura, Ispettorato del Lavoro, Nas e Corte dei Conti. In pratica, colui che aveva sbalordito la commissione per la sua preparazione, Carmelo Schifano (cui il personale medico della SC ha elogiato il suo impegno professionale in una lettera alla direzione), è stato scavalcato dall’aspirante M.Pippolo esponente del sindacato Fials. Chi sono gli “attori” esterni che hanno esercitato pressioni su commissari e direzione per modificare la graduatoria? I nomi sono conservati agli atti. C’è da dire che in Asugi c’è aria di burrasca che travolge il DG Poggiana costretto a impegnare soldi pubblici in studi legali del Veneto per difendersi nelle aule del Tribunale. Si parla di decine e decine di migliaia di euri che ricadono sulle spalle del contribuente. Le istanze dei ricorrenti si rendono necessarie per far luce sulle operazioni di selezione per il coordinatore infermieristico delle professioni sanitarie della medicina del lavoro della calotta Giuliana. Perché fa tanta “gola” l’incarico in questione? Innanzitutto perché la quota del peso economico del coordinatore è stata innalzata dai precedenti 4.200 euri/anno a 6.000. Anche questo ritocco è maturato grazie “a pressioni esterne” molto influenti. Da aggiungere che nella struttura di coordinamento vengono decisi i turni dei lavoratori e le loro inidoneità totali e parziali. In tal senso le sigle sindacali contano e se appartieni a quella “giusta” il gioco è fatto. Vi sono casi di “parenti” (Maria P.) di dirigenti sindacali che godono di particolari condizioni di lavoro che permettono loro di mantenere un regime di flessibilità d’orario e di “vacanze di turni” soprattutto durante la bella stagione. Comodità che vengono segnalate dai colleghi anche durante l’anno. Grazie alla formuletta dell’inidoneità, la parente (Maria P.) del paraculato lavora in una condizione davvero “particolare”. E qui nasce un ulteriore sospetto: Perché nella calotta giuliana risultano numerosi gli inidonei parziali o totali alla qualifica di infermieri e OOSS? La misura permette al dipendente l’esenzione dai turni pomeridiani, notturni e festivi. E la retribuzione non ne risente. Una ricca mangiatoia cui la direzione ignora e continua a foraggiare.