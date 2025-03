ConsorzioPianura Exxx…Polzive!!! Poteva mancare un mose in Friuli? Ieri il grande annuncio del direttore: Sarà mini e costruito a Grado. Allarme mercurio: ancora tracce nei terreni.

Si sono svolte ieri, giovedì 6 marzo, le audizioni in Consiglio regionale con i Consorzi di bonifica per conoscere progetti, opere previste e in corso di realizzazione. Dalle relazioni è emerso il progetto di Grado ovvero la costruzione di un “mini Mose” che prevede un muro con aperture mobili automatiche e una paratoia a difesa del porto vecchio, uno scolo unico meccanico a gestione consorziale per l’idrovora Marzotto a Marano Lagunare. Ne ha parlato Armando Di Nardo in veste di segretario generale dell’Unione consorzi di bonifica, realtà che rappresenta tutti e tre i consorzi regionali (Cbpf, Cbpcm e Cbvg). Sono stati segnalati problemi anche relativamente alla gestione del mercurio nei terreni proveniente dalla parte di bacino slovena del fiume Isonzo (manca una modalità operativa legittima di gestione del terreno di risulta) “Senza le opere di bonifica gestite dai consorzi (arginature a mare e a fiume, rete artificiale di scolo, impianti idrovori), una marea di 2 metri e mezzo potrebbe potenzialmente provocare danni su una superficie di più di 300 chilometri quadrati”. Ha affermato il direttore.