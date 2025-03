BalaniForPresident Exxx…Polzive!!! Ancora timori per il destino della sanità isontina: Sinistra in confusione. “Il consigliere Bullian difende il piano di Riccardi e smentisce il suo candidato sindaco Moretti a Monfalcone”.

L’accusa del chirurgo Alessandro Balani è diretta: “Nell’Isontino, ecco la sinistra con il consigliere regionale Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) che difende con fiero cipiglio il Piano Oncologico dell’assessore Riccardi smentendo i colleghi Laura Fasiolo, di parere opposto e l’alleato Diego Moretti (Pd) tra l’altro suo candidato sindaco nella Città dei Cantieri, che ha dimostrato molta perplessità sul tema. Sempre Bullian – prosegue il passaggio dell’ex dirigente sanitario – crea imbarazzo in tutta la sinistra poichè si scaglia contro il dottor Stefano Vita sull’Unità cardiologica d’urgenza (Utic), accusandolo di non spendersi a favore di Monfalcone. In realtà il professionista in un comunicato afferma: “Il reparto urologico di Gorizia è quello che opera più tumori vescicali di tutto l’Isontino” e conclude che il “Piano oncologico regionale è un preludio al ridimensionamento dei nostri ospedali (Gorizia e Monfalcone Ndr)”. Per il chirurgo di fama europea, “Fasiolo, tuona contro la chiusura dell’UTIC di Gorizia e Bullian la vuole invece spostare a Monfalcone. Fasan (come Ziberna in qualche precedente dichiarazione) dice che potrebbero rimanere sia a Gorizia sia a Monfalcone”. Una gran gran confusione che rischia di pregiudicare le eccellenze della sanità isontina.