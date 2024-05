UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Notte di terrore nel cuore del capoluogo friulano. Accoltellamenti in piazza San Giacomo. Intervengono 4 pattuglie delle forze dell’ordine. Città sfibrata. Il fallimento dei pifferai della Ztl. Video da urlo.

E’ diventata una delle città più violente del Nord Italia. Ormai gli episodi sono all’ordine del giorno e si registrano anche in pieno centro e all’ora di punta dell’affluenza. I balordi agiscono con una disinvoltura impressionante. Consapevoli che l’amministrazione De Toni non paga le indennità di servizio esterno alla Polizia Locale e, come conseguenza, non ha alcun interesse ad impelagarsi in servizio di prevenzione. Per questa maggioranza le priorità si chiamano Ztl totale e integrazione. Un mix tossico che ha trasformato il capoluogo friulano in una Caracas occidentale. I cittadini hanno paura dopo che stasera i manigoldi si sono affrontanti in piena piazza San Giacomo e di sabato sera. Il fallimento dei pifferai. Il tramonto di Udine.