GradoSpolverado Exxx…Polzive!!! Schiaffo di Fratelli d’Italia a Forza Italia sull’isola. Walter Rizzetto regola i conti contro l’inopportuna candidatura a sindaco di Roberto Marin presidente della Git: Non può usare il nome di una società a maggioranza di capitale pubblico in campagna elettorale.

Un paio di giorni fa Maurizio Patruno, candidato consigliere nella lista Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Bredeon sindaco, aveva pubblicato in rete un’angolo di spiaggia in cui si vedevano ancora i ruderi dei lavori in corso di un cantiere edile nei pressi del bar “Numero Uno“. La stagione è stata inaugurata una settimana fa ma i servizi non sono ancora pronti. Di fronte allo scempio balneare il presidente della Git e candidato sindaco, Roberto Marin, si è irritato: “Per questioni tristemente elettorali, Fratelli d’Italia ci ha dato degli incompetenti e impreparati, senza un bar ne spiaggia attrezzata, dando una immagine di Grado orribile. Per fortuna non è così, noi siamo questi”: e viene pubblicata una foto di una nuova struttura. La reazione di Marin è finita sul tavolo dell’onorevole Walter Rizzetto che ha prontamente replicato: «Non so a che “questioni elettorrali” (magari ci spiega chi e come, attendoamo…) si riferisca il Presidente della “Git” di Grado (Go) Roberto Marin, ma, al netto della qualità del testo riportato, ritengo che un candidato politico di una Società a maggioranza di capitale pubblico, quanto meno mai in campagna elettorale, considerata la sua candidatura. E’ banalmente, uno squisito tratto di eleganza e sicuramente questa sua esternazione e modus operandi, si, sono una questione alquanto triste. In ogni caso, a breve, cercherò di capirci meglio e spiegarlo».

Il veleno sta sulla coda. Cosa vuol dire Rizzetto quando parla di “modus operandi”? Si riferisce forse ai profili di incompatibilità del presidente-candidato sindaco? o della sgradevole campagna elettorale dell’assessore Bini al presidente durante l’inaugurazione del 1°maggio? Petardi da chilo sull’isola. E lunedì sera atterra niente meno che il ministro Luca Ciriani per la presentazione della squadra. Appuntamento alle 18 alla “Piccola Perla” ex Porta Grande di Grado.