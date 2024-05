ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! La candidata Sandra Savino segna il ritorno di Forza Tragica. Attacca Cisint e ignora la vergogna di esseri umani ospitati in mezzo ai topi nella città dove lei è assessora. Il riservatissimo incontro al ristorante “DaBepo” nella bassa friulana per gli ingaggi di Bini, Zanolla, Facchini nelle fila dei tragici.

Martedì scorso al ristorante “Da Bepo” a Camino al Tagliamento (sindaco Locatelli… sui carboni), si è tenuto un incontro riservatissimo organizzato da Riccardi e Savino per “trattare” gli ingaggi della squadra Euro&Promos e alcuni amministratori, con Forza Italia. L’area manager Facchini (a breve novità sulla presidenza del Codroipo Calcio) era accompagnato dal soggetto incaricato del mantenimento dei rapporti economico-politici fra l’azienda e la giunta Fedriga. Era presente il consigliere comunale di Udine Zanolla e quello regionale Morandini. Oltre che di ingaggi si è parlato anche di campagna elettorale. La coordinatrice del Friuli VG di Forza Italia sta tentando, per la terza volta, di farsi eleggere al parlamento europeo. Poche speranze. E lo si capisce dalla faticosa campagna elettorale che ha improvvisato. Si distingue solo per essere presente ad alcuni incontri di circostanza e per attaccare i candidati nelle liste degli alleati (Lega). Soprattutto se sono donne, e più apprezzate del sottosegretario. Savino è insofferente alla visibilità conquistata in questi mesi dalla monfalconese Cisint e la attacca scomodando osservazioni deliranti che vanno contro gli stessi principi di Forza Italia. Dice la candidata forzista: «Evitare crociate ideologiche, non brandire la croce cristiana come arma di contrapposizione religiosa e culturale. E’ meglio che i musulmani possano ritrovarsi in centri regolari e pregare alla luce del sole, senza doversi ritirare negli scantinati». Dichiarazioni schizofreniche se confrontate con quanto succede a Trieste, città dove la Savino è assessora comunale. Per chi non lo sapesse, e probabilmente la sottosegretaria non lo sa, i migrantes sono ospitati da mesi e mesi nel silos della stazione dei treni in mezzo ai topi e alle bisce. La vergogna di una città friulana finita su tutte le reti nazionali. Cosa fa l’assessora comunale di Forza Italia Savino di fronte alla vergogna? Nulla. E perciò rincara la dose contro la sindaca, parla, parla, parla: «non possiamo pensare di fare propaganda sulla religione. Meglio fissare regole chiare che mestare nel torbido per lucrare qualche voto in più e lasciare che i problemi aumentino per poterli cavalcare ancora». In difesa dell’Occidente. Forza Tragica ha aperto la campagna acquisti con un occhio alla mezzaluna. .