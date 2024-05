Un pienone di appassionati e curiosi ha riempito ieri sera le sale dell’hotel Patriarchi di Aquileia per assistere alla presentazione del libro di Anna Cisint: “Ora Basta!“. La sindaca è candidata alle europee con la Lega nella nostra circoscrizione. Ad accoglierla il padrone di casa Franco Mattiussi che ha ricordato il suo impegno e i rischi che ha preso (le hanno assegnato la scorta) per difendere le nostre tradizioni dall’invasione dei beduini. L’ex forzista non ha dubbi, merita il voto perché è sempre a disposizione dei cittadini, si impegna ed è competente. In realtà i fatti lo dimostrano. Sono intervenuti il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino e l’assessore di Cervignano Alberto Rigotto. Zorino ha interpretato a suo modo i versi di Pasolini contenuti nello Stroligùt di ca da l’aga: “Il Friuli deve accorgersi di avere una storia e un passato”. La sindaca, applauditissima dai presenti, ha ricordato l’impegno quotidiano per non farsi sopraffare dai musulmani. “Gli islamici avevano richiesto al Consiglio di Stato (richiesta bocciata) la presenza di un commissario. Non contenti delle sentenze, si arrampicano dappertutto pur di invadere con la loro cultura le città italiane. Sono arroganti e prepotenti – osserva la sindaca – malgrado sentenze del Consiglio di Stato, continuavano a usare gli spazi interdetti al culto dall’ordinanza emessa da un organo di consulenza giuridico-amministrativa che garantisce e tutela la giustizia nella pubblica amministrazione. Con loro non ci sono margini di negoziato – conclude la sindaca – la loro cultura è incompatibile con la nostra. In questi mesi hanno esibito un’arroganza indisponente che non aiuta alla collaborazione da loro invocata. Ci sfidano. Il contesto è problematico, Monfalcone è una città in cui abita il 31% di stranieri di cui il 23% muslim». Chi sta in prima linea non ha bisogno di fare l’imbonitore e i fatti sono quelli relativi alla battaglia dell’amministrazione comunale contro la sopraffazione dei beduini. Di fronte a questa situazione allarmante e unica in Italia, è registrata la schizofrenica posizione di Forza Tragica. La candidata per la terza volta alle europee, Sandra Savino, sottosegretaria e assessora comunale a Trieste, commenta: «Evitare crociate ideologiche è meglio che i musulmani possano ritrovarsi in centri regolari e pregare alla luce del sole senza doversi ritirare negli scantinati». Savino conclude il suo commento sui beduini con un passaggio che ha il sapore di un’evidente insofferenza verso Cisint vista la straordinaria popolarità della sindaca rispetto all’esponente di Forza Tragica: «Meglio fissare regole chiare che mestare nel torbido per lucrare qualche voto in più e lasciare che i problemi aumentino per cavalcare ancora». Mestare nel torbido. Parole pesanti. Savino è consapevole che non andrà a Bruxelles, che prenderà a malapena 10mila voti. Per la leghista invece le possibilità sono più alte. Petardi europei fra femmine.