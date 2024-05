MovimentoScoglionamento Exxx…Polzive!!! Volano gli stracci nei 5 stelle. Spaccatura fra Trieste-Udine e Pordenone. Domani a Palmanova si apre la campagna per le europee. Come? Con la proposta del reddito di cittadinanza europeo. Il partito in mano a Danielis-Capozzi e al draghiano Patuanelli. Capolista, il fantasma Pignedoli.

I militanti sono spaesati e irritati. Un partito che potrebbe ritornare ai fasti di un tempo, finisce invece per essere divorato e stritolato dal virus dell’alterigia e dalla saccenza dei suoi dirigenti. L’incontro di domani a Palmanova del movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia rischia di trasformarsi in un polveriera. Che, a dire il vero, nella città stellata non mancano. Ufficialmente l’incontro è stato organizzato per la presentazione delle candidature alle elezioni europee nella circoscrizione del Nordest. E qui cominciano i dolori. La capolista Pignedoli non si è mai vista nell’estremo lembo dell’Italia orientale. Il suo affresco elettorale riporta una poco convincente presa di posizione contro l’ovovia di Trieste; una sfilata a Monfalcone contro quel gigante di sindaco donna che sta in prima linea, costretta a muoversi con la scorta a causa delle sue battaglie contro l’islamizzazione dell’Occidente e, per finire, la proposta del reddito di cittadinanza europeo. Di “Fantasma Pognedoli” si può leggere una presa di posizione contro il taglio degli alberi a Pordenone e la solidarietà ad Assange. Insomma, per dirla alla De Gaulle: “Vaste Programme”. Un elenco tafazziano che ha sconvolto la maggior parte degli iscritti: rischiamo di finire al 10%. Nessun cenno alla bretella di Dignano al Tagliamento, al Punto nascita di San Vito, ai problemi della montagna, alla sanità in disarmo e ai giovani che fuggono dal Friuli e dall’Italia. Ricordate a Pignedoli che Nordest è lavoro e sviluppo non parassitismo. L’altra candidata alle europee è Martina Pluda, animalista e contro i cacciatori. Rappresenta quell’ambientalismo imbevuto di burocrazia e ideologia. L’altro candidato è Biggeri un toscano che non ha mai superato la linea del Po. Quassù nessuno lo ha mai visto. All’ultimo posto della lista, l’unico friulano, è il bancario in pensione Cesidio Antidormi. In questo contesto matura la spaccatura all’interno del movimento dove vi sono diverse frange di iscritti, soprattutto del pordenonese, che rabbrividiscono a leggere le affermazioni dei candidati rispetto al programma per le europee: Se in regioni come Veneto e Friuli Venezia Giulia parli ancora di Reddito di cittadinanza o di superbonus e non citi il dramma degli agricoltori e degli operai della Wartsila ed Elektrolux o della crisi industriale, il crollo del consenso sarà pauroso. E le divisioni all’interno del movimento, fra l’asse Udine-Trieste verso Pordenone, si stanno allargando come voragini. Domani ore 16 a Palmanova (Ud).