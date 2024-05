EugeniaLuminosa Exxx…Polzive!!! Vergognosa gazzarra degli studenti contro la ministra Roccella appartenente alla “Famiglia Radicale” Le hanno impedito di esprimere le proprie idee. Mattarella: Libertà di parola! Perché su leopost si parla della ministra?

E’ accaduto di nuovo. Ancora una volta la ministra Roccella è stata contestata, zittita, spinta ad abbandonare una riunione pubblica cui era stata invitata nell’ambito degli “Stati Generali della natalità”. Per impedirle di parlare è stata montata tra il pubblico una gazzarra nei confronti della ministra simile a quella già avvenuta al Salone del Libro di Torino. Compressa la libertà a causa di quattro fascistoidi scalmanati. Voler mettere a tacere chi la pensa diversamente, contrasta con le basi dela civiltà. Spettacolo ignobile. La ministra non ha nemmeno avuto il tempo di parlare, che sono partite le contestazioni. Questo sito di manigoldi respinge e condanna la violenza e i metodi usati da quattro villani di impedire a un cittadino di esprimersi. Per chi ha consumato scarpe e benzina come chi scrive per promuovere battaglie di libertà individuali è inaccettabile. Ma chi è Roccella? E la sua famiglia radicale? A metà degli anni ’50 il padre, Franco Roccella, piomba inaspettato da Bologna nella casa paterna, in braccio la figlia di sei mesi, Eugenia. Il padre Franco è stato una figura chiave, sua madre Wanda riferimento riconosciuto, e di cui la stessa Eugenia, leader femminista e radicale a vent’anni e oggi ministra della Famiglia e delle Pari opportunità nel governo Meloni, ha fatto pienamente parte. È il mondo del Partito radicale nato dall’Unione goliardica italiana, che in nome di ideali “liberali, liberisti e libertari” si affermerà come piccolo ma rilevantissimo terzo incomodo tra democristiani e comunisti. Eugenia ricorda la casa romana della sua famiglia come un luogo in cui ascoltava incantata “le discussioni nel gruppo ristretto degli ex goliardi, che commentavano la politica italiana ed estera. Il dominatore di quel gruppo – che contava, tra gli altri, Sergio Stanzani, Gino Roghi, Tullio De Mauro, Gino Giugni, Sergio Castriota, Lino Jannuzzi, Stefano Rodotà – era ovviamente Pannella, che “non aveva nulla del sognatore, aveva i piedi ben piantati per terra, era concreto, spregiudicato e pragmatico”. La sua creatura, il Partito radicale, “ha perso politicamente ma ha stravinto sul piano della cultura diffusa, avanguardia di un pensiero irregolare che oggi è senso comune banalizzato”. «Tutto quello che so della politica l’ho imparato da Marco, e non l’ho più dimenticato», rivendica Roccella. I genitori annunciano di voler portare a Roma la figlia, che ha ormai sei anni. E il battesimo sarà degno di una famiglia radicale: Franco sceglie come padrino l’amico mangiapreti Stanzani, mentre Eugenia, quando otterrà anni dopo di fare la prima comunione, vorrà come madrina Liliana Pannella, sorella di Marco e anticlericale a tutto tondo. «Le origini contano e questa sono io, questa è la mia famiglia. Una famiglia radicale». Luminiosa Eugenia. Questo rutilante presidio di libertà sarà sempre dalla tua parte.