ConcorsopolisSanitaria Exxx…Polzive!!! Il Cro di Aviano riceve una nuova legnata dal Tar sul concorso per addetto stampa. Fallisce anche il secondo tentativo di sistemare un’aspirante udinese. Accolta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente Irene Giurovich. Sospesa la seduta degli orali. Camera di consiglio il 6 giugno. Profilo di danno erariale.

Al Cro di Aviano insistono sul concorso per addetto stampa cui leopost ha dato ampio risalto nei mesi scorsi. Un concorso denso di “influenze” amicali e finito sul tavolo di Tar e Consiglio di Stato per via del conferimento dell’incarico a un’aspirante udinese, Silvia De Michielis, priva di titoli. Incarico di durata biennale per un compenso di 70 mila euri. Il rovinoso testacoda dei vertici del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano è sintetizzato nella deliberazione del Direttore Generale dell’8 giugno di un anno fa in cui l’Istituto aveva deciso di impugnare avanti il Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ritenendo sussistenti i presupposti per l’impugnazione stessa. In data 7 marzo 2024 veniva depositata la sentenza del Consiglio di Stato che respingeva l’appello promosso dal Cro con conseguente conferma di quanto stabilito dalla sentenza del TAR Fvg. Oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite per il grado di giudizio “si dava atto dell’avvenuta caducazione del contratto di collaborazione stipulato con il candidato assegnatario dell’incarico di collaborazione (De Michielis)”. Par di capire che ad Aviano volessero fare i furbetti e sono stati sgamati. Tuttavia, come rileva la ricorrente Irene Giurovich, il Cro non ha ottemperato alle sentenze dei due gradi di giudizio!! E, per peggiorare ancora di più la situazione, ha convocato una sessione orale (con una Commissione nuova fra cui anche il presidente dell’Ordine giornalisti Degano e il giornalista che lavora nell’azienda regionale di coordinamento salute, Alessandro Montello) aperto anche alla candidata (De Michielis) che avrebbe dovuto essere esclusa!. La baraonda è ormai fuori controllo. Un Centro specializzato che si fa beffa di due sentenze di Tribunali amministrativi in cui viene accertata la carenza in capo alla dott.ssa De Michielis del requisito specifico di ammissione alla selezione. Al Cro devono aver assunto allucinogeni poiché hanno riammesso al colloquio la persona, assegnataria dell’incarico, che al colloquio non avrebbe mai dovuto arrivare!!! Il Cro sconfessa se stesso andando contro il bando che prevede dei passaggi valutativi non svolti (il colloquio orale, come da bando, avrebbe dovuto essere solo eventuale!). Per questi motivi, la ricorrente Irene Giurovich è stata costretta a presentare un nuovo ricorso per chiedere la sospensiva dell’orale. Sospensiva concessa ieri pomeriggio dal Tar di Trieste. Chi paga? Quali interessi si nascondono dietro l’insistente pressione per sistemare l’addetta stampa De Michielis al CRO priva di requisiti? Notare i nomi della commissione dell’orale “forzato”:

Dott. Cristiano Degano Presidente Ordine Giornalisti FVG Presidente

Dott.ssa Silvia Franceschi Direttore Scientifico Componente interno

Dott.ssa Lorena Basso Direttore SOC Affari Generali, Legali e Gestione Risorse Umane Componente interno

Dott. Alessandro Montello Esperto in comunicazione Componente esperto esterno.