TvTv Exxx…Polzive!!! Milano stiamo arrivando… I Veneti di Medianordest sempre più leader delle Tv locali: Acquisito il 21,7% di Mediapason proprietaria di Telelombardia. Obiettivo circa 2milioni di telespettatori.

Gran fermento attorno al pianeta dell’emittenza locale nel Nord Italia. Protagonista indiscusso delle ultime clamorose operazioni è il gruppo veneto di Medianordest che include Antenna Tre Nordest, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Tv 12. La struttura, già leader d’ascolti nel segmento delle Tv locali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ora s’impadronisce di una significativa quota di mercato acquisendo una partecipazione azionaria del 21,71% in Mediapason spa. Quest’ultima è la realtà leader nel Nordovest, con le tv locali Telelombardia, Antenna Tre, Top Calcio 24, Milanow e Videogruppo. L’operazione, condotta in piena sintonia e con reciproco entusiasmo dalle direzioni delle due società, è volta a consolidare la leadership nel settore dell’emittenza locale, estendendo significativamente l’influenza e il raggio d’azione sulle due principali aree demografiche italiane, Nielsen 1 e Nielsen 2. Medianordest (con 107 dipendenti di cui 43 giornalisti) e Mediapason (con 121 dipendenti di cui 42 giornalisti), rispettivamente nella propria area, hanno entrambe una quota d’ascolto pari a circa il 60% di tutte le tv locali regionali che forniscono i dati Auditel minuto per minuto, in un settore che ha registrato, nel corso degli ultimi 10 anni, un incremento del proprio share di ascolto complessivo, nonostante l’aumento della competizione di broadcaster nazionali e OTT, a conferma della solidità dei fattori di successo distintivi delle tv regionali di qualità. Con questa acquisizione, Medianordest e Mediapason spa non solo consolidano la loro presenza nel mercato, ma stabiliscono anche un modello di collaborazione in termini di contenuti, tecnologia e strategie di mercato che potrebbe definire il futuro dell’emittenza locale in Italia, beneficiando spettatori e stakeholder. Il gruppo va a consolidare la sua presenza nel settore delle Tv locali avendo come obiettivo i 2 milioni di telespettatori complessivi. Entro la prossima settimana verranno pubblicati i dati Auditel del mese di aprile. Novità.