TestaCentrodestra Exxx…Polzive!!! Scorticata planetaria del sindaco Andrea Pozzo ai nuovi eretici di Pasian di Prato (Ud): Fuori dalla giunta: Peressini, Del Forno, Gravina e Montoneri. Entrano: Santelia, Cataldo, Quai e De Santis. Riva vice sindaco. La Lega si affida a Giorgio Ursig.

Clamorosa presa di posizione del sindaco di Pasian di Prato, in corsa per le elezioni di giugno, rispetto ai transfughi che, all’ultimo minuto e dopo che per 10 anni consecutivi hanno approvato tutti gli atti amministrativi della maggioranza, si sono lanciati nell’avventura di una candidatura “contro” senza alcuna ragione precisa. La Lega di Del Forno-Tosolini, ha deciso di candidare contro il centrodestra e usare l’ex assessora Juli Peressini (legata sentimentalmente all’ex vice sindaco Del Forno) come candidata sindaco. Per evitare incomprensioni e fornire un elemento di chiarezza agli elettori, il sindaco Pozzo ha, giustamente, tolto le deleghe agli eretici: Gravina, Del Forno, Montoneri e Peressini. Al loro posto fanno l’ingresso in giunta: Santelia, De Santis, Cataldo e Quai. Vice sindaco Riva al posto di Del Forno. Un’operazione-verità che consolida il centrodestra locale con la formazione rinnovata e priva di spurie: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Volontariato e Solidarietà e Cittadini per Pozzo. Una dimostrazione di chiarezza politico-amministrativa esemplare. Diversamente dalle liste partitiche mascherate da civiche che vengono somministrate agli elettori dagli altri candidati a partire da Juli Peressini ed Enzo Cattaruzzi. Quest’ultimo, un vissuto storico col centrodestra, oggi è a capo di una coalizione di sinistra. Con quale serenità politica i Democratici periferici di De Toni potranno votare un ex berlusconiano? Ma il grande inganno spunta all’interno del perimetro politico di Juli Peressini, forzata a rappresentare la Lega e alcune civiche. Detto di Del Forno e Tosolini, candidati consiglieri con la lista “Lega Peressini sindaco”, spuntano il nome dell’ex Fratelli d’Italia Sara Marchi, capolista di “Uniti per Pasian con Peressini” e il nome di Giorgio Ursig, per anni feroce oppositore del centrodestra pasianese e battagliero sul fronte dell’associazionismo. L’ex consigliere comunale è entrato nella lista “Gruppi Civici”. A sentire i conoscitori delle dinamiche locali, Ursig non si farà sfuggire la grande occasione di determinare e stabilire le linee politiche della coalizione, ma soprattutto della Lega, partito cui tenterà d’impadronirsi. Centrodestra in Festa.