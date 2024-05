E’ morto oggi, giovedì 9 maggio, il giornalista Giuseppe Liani, aveva 68 anni. Dal 1992 alla Rai sede di Roma nella redazione del G3. L’anno dopo è stato trasferito alla redazione regionale del Friuli Venezia Giulia nella sede di Trieste, per poi passare a Udine fino al 2016, anno in cui è andato in pensione a causa dell’aggravarsi di una malattia.