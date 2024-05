LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Vannacci chi? Anna Cisint non perde tempo coi gay e scarica in campagna elettorale la rivoluzione del Terzo Settore approvata dalla Camera grazie a Graziano Pizzimenti: Basta moschee abusive. Data storica.

Mentre Anna Cisint è impegnata col suo tour “Ora Basta” (venerdì ore 18,30 ad Aquileia), da Roma giungono notizie molto confortanti rispetto alla grande battaglia della sindaca di Monfalcone contro il proliferare di moschee e dei beduini che non accettano le regole dei paesi occidentali. Ieri è stato dato il via libera al Decreto legge “Terzo Settore” in cui si introducono regole certe e sicurezza per associazioni culturali. No a moschee abusive. Un provvedimento ottenuto grazie all’impegno del deputato friulano Graziano Pizzimenti: «Siamo soddisfatti di questa norma poiché, grazie al mio emendamento, e una volta approvato al Senato, darà seguito agli impegni presi con molti amministratori che potranno far applicare regole certe». Regole certe, quelle che ha sempre invocato la faraona dei cantieri che osserva: «Questo provvedimento fa chiarezza rispetto alle associazioni del terzo settore che non possono impiegare o trasformare questi, luoghi in moschee al di fuori degli standard di sicurezza e accessibilità. Sono particolarmente soddisfatta di questo primo passaggio legislativo, fortemente voluto dalla Lega e dalla maggioranza di governo, è l’ulteriore conferma di una presa di consapevolezza della necessità di intervenire sulla realtà dei centri islamici lasciati che hanno proliferato in tutta Italia al di fuori di ogni controllo e di ogni regola. Partendo dall’esperienza locale, ho lanciato una campagna nazionale che è diventata riferimento per contrastare il processo di islamizzazione in atto nel nostro Paese, con tutti i rischi per la sicurezza che ne derivano. L’atteggiamento del parlamento, partendo dai rappresentanti leghisti della mia regione, è la dimostrazione di una volontà di voler normalizzare, seguendo l’esempio di Monfalcone, una situazione diffusa alimentata da un Islam radicale che vuole imporre la propria cultura e i propri ordinamenti». Pertanto Cisint e Pizzimenti producono atti concreti rispetto al processo d’islamizzazione in corso in Friuli, il militare invece si fa le seghe mentali coi gay e gli statisti del secolo scorso.