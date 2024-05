TajaniBadogliani Exxx…Polzive!!! Il ministro degli esteri sbaglia persona e incasina la campagna elettorale al forzista Boemo a Gonars. Abbraccia l’avversario al suo distributore. Caos a Venzone, esclusa la lista del candidato sindaco Valent. Atteso il ricorso.

Il ministro degli esteri Tajani è un nobilomo e non disdegna la cortesia di uno scatto e un rapido scambio di battute con le persone che incontra. Soprattutto in momenti come questi in cui Forza Italia deve galoppare per raccogliere iscritti e puntare a superare la Lega alle prossime europee. Alle volte però lo slancio può anche provocare danni. E ieri è capitato l’imprevedibile. Poco prima di entrare al Messaggero Veneto di Udine, il ministro si è fermato al distributore di carburanti gestito da Alex Cittadella. Tajani, alla vista di una partita iva (Berlusconi docet) si è illuminato ed ha accettato di buon grado l’abbraccio col titolare. Ma chi è Cittadella? è il titolare dell’impianto ed è candidato sindaco in corsa a Gonars (Ud) contro l’azzurro Ivan Boemo. Il testacoda è notevole. L’ignaro Tajani si è trovato di fronte il candidato Cittadella che mai avrebbe pensato fosse un avversario. Ha tirato una volatona inaspettata al leghista Alberto Budai. Che i forzisti di Gonars votino Cittadella contro il candidato di Riccardi, Boemo? manca un mese esatto al voto ed è bene che il sindaco Boemo ricordi ai suoi elettori che la foto dello scandalo è solo uno scivolone del ministro. Quanto “pesa” la presenza del ministro con Cittadella? e se invece il ragionamento fosse più articolato?

Intanto iniziano i problemi in alcuni comuni al deposito delle liste. A Venzone è finita sub judice la lista del candidato sindaco Valent che tenta per la seconda volta di farsi eleggere. La sua lista è stata bocciata. Annunciato il ricorso al Tar. Per ora resta in gara solo quella del sindaco uscente, Amedeo Pascolo di Progetto Venzone.