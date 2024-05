DelendaTertium Exxx…Polzive!!! Tajani archivia la lista del presidente: No al terzo mandato di Fedriga. Cuore batticuore in Friuli. Forza Italia gongola: li aspettiamo a braccia aperte. Rimbalzi dalla Liguria.

Nessuna novità, ma il fatto che Forza Italia senta il bisogno, ad ogni occasione, di ribadire che le speranze di un terzo mandato a Fedriga sono pari a quelle di vedere Sandra Savino in finale sui 400 ostacoli ai mondiali di Tokio (licenza leopost), significa che il tema delle compensazioni dei partiti della coalizione rispetto alle regionali è sottoposto alla massima attenzione. Il ministro degli esteri e coordinatore degli azzurri, Antonio Tajani, lo ha ripetuto anche ieri nell’intervista pubblicata sui quotidiani della Nem (Mattino di Pd; Messaggero Veneto; Il Piccolo; La Tribuna di Treviso; La Nuova di Venezia…). Lo ha sottolineato mentre da Genova giungevano le notizie dell’arresto di Toti. Bufera ligure sull’ordine del giorno delle regionali. Dal quartier generale del centrodestra la tesi è la seguente: Vista la gravità delle accuse e un presidente agli arresti, il voto anticipato è un’ipotesi molto concreta. Ma più che il voto anticipato, sulla Liguria pesa il riparto. Toti è uscito da Forza Italia ed ha fondato “Cambiamo”, una delle tante protesi dei moderati. Quindi, No al Terzo Mandato che significa no a Zaia e tutto ciò che ne consegue. Ma in Friuli, pur con la scadenza del presidente della regione al 2028, le percussioni da ovest si avvertono con molta frequenza. Il significato politico del no al terzo mandato assume un rilievo atomico. Gli assessori Zilli, Riccardi, Rosolen, Bini, Scoccimarro, Callari, Roberti, Zannier dovranno dire addio alle speranze di ritornare in giunta. Ma la conseguenza più clamorosa è legato alla “Lista del Presidente” che, priva della candidatura di Fedriga, non avrebbe più alcun senso. Si assisterà ad un’emorragia di consiglieri? e verso dove? Un primo segnale si è avuto ieri durante l’incontro di Forza Italia con Tajani. Fra gli ospiti è stata notata la presenza del main sponsor della Lista Fedriga, l’assessore Bini, colui che ha finanziato l’intera campagna elettorale del presidente. Era seduto fra Riccardi e Novelli. Sarà il facilitatore del passaggio di alcuni consiglieri regionali con la truppa azzurra? Pare di sì, visto che ormai, dopo il caso Tafazzi-Vannacci, la Lega arriverà terza dopo Forza Italia alle europee. E in regione Fvg qualcuno sta già pensando di far pesare il risultato. Se Fratelli d’Italia riuscisse a candidare De Carlo di Fratelli d’Italia in Veneto, non è escluso che in Friuli Tajani pretenda la regione di confine. Del resto è ministro degli esteri e qui, per lui, è come fosse il suo ufficio. Delenda Tertium.