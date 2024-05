ForniAccesi Exxx…Polzive!!! Presentate le liste dei due candidati sindaco a Forni di Sopra. Confermati i sospetti di leopost su Iginio Coradazzi, presidente della società Idroelettrica locale. Ben 10 candidati coinvolti a vario titolo nella cooperativa. Ipotesi di interessi in conflitto.

Dalla congiura dei pazzi siamo passati a quella dei forni per finire a quella Idroelettrica, intesa come la Cooperativa che forniva l’energia ai residenti. Uno dei soci più importanti della società è il comune di Forni di Sopra che detiene un terzo delle azioni.

Ieri sono stati pubblicati i nomi dei candidati che compongono le rispettive liste per le comunali dell’8 e 9 giugno. Il presidente della Cooperativa, Iginio Coradazzi, si è candidato sindaco ed è sostenuto da due liste: “Forni Futura” e “Forni da Vivere“. Per capire il traffico d’influenze che si muove attorno a questa operazione, basta leggere i nomi di alcuni candidati. Sono tutti coinvolti, a vario titolo, con la Idroelettrica. Il primo, è il presidente che si è dimesso da dipendente comunale per “..non vedere più il mio paese arrancare e retrocedere”. Affermazioni retoriche che non convincono la platea degli elettori visto che la sua operazione elettorale indossa la forma più volgare e pelosa della stagionata prassi politica, quella di infilare “gli amici”, impastati con la Cooperativa, un pò di qua e un pò di là, proprio per non dare troppo nell’occhio. Vediamoli.

Lista “Forni da Vivere“: Mario Criso (ex segretario comunale), Roberto Coradazzi (collegio sindacale Cooperativa), Ivan Chinese (squadra tecnica della Cooperativa), Cristina Biasizzo (compagna di un ex dipendente comunale), Annalisa Barbarito (consigliere di opposizione) e Patrizia Pavoni (ex dipendente comunale). Nei prossimi giorni spiegheremo perché gli ex dipendenti comunali rientrano, in qualche modo, nel radar d’influenza dei congiurati.

Nella lista “Forni Futura” il capolista è il leader dei congiurati fornesi, Lorenzo Antoniutti, fino a pochi mesi fa vice sindaco del comune e che oggi ha tradito anche il suo partito, la Lega, per candidarsi contro Lenna. Seguono Sabrina Antoniacomi amministratrice della Idroelettrica e Manuel Perissutti, dipendente Enel. Fatti due conti sono circa una decina le persone infilate nelle due liste a sostegno di Coradazzi-sindaco che, a vario titolo, sono coinvolte con la società Idroelettrica. A leggere la sua litania pubblicata in rete, il presidente-candidato scrive che sono solo DUE. Non è una buona credenziale ingannare i propri elettori a un mese dal voto. Qual’è la ragione di questo morboso interesse di voler affiancare alla carica di presidente quella di sindaco? Le sembianze della congiura si allungano lungo tutta la valle. I nomi nelle due liste rivelano che gli stramacci in atto contro Marco Lenna sono tutti fondati. Alcuni tentano di pugnalarlo alle spalle, magari approfittando di una piccola distrazione, ma non sempre la congiura riesce. E se fallisce, la reazione la annienta. Forni ardenti.