UdineFarWest Exxx…Polzive!!! La città è sempre più insicura. Lo dicono anche i vigili. Grossi guai per il nuovo comandante: Il sindacato proclama lo stato di agitazione: Malcontento diffuso; l’incolumità degli agenti ad alto rischio; disagio operativo; pistole taser chiuse negli armadi. Per la Supercoppa personale insufficiente.

“Il Sindacato Autonomo di Polizia locale proclama lo Stato di agitazione del personale dipendente della Polizia Locale di Udine. La decisione si rende necessaria di fronte a una situazione di costante peggioramento delle condizioni operative, organizzative e di sicurezza, che non può più essere ignorata o gestita con superficialità: la sicurezza urbana non può prescindere da una strategia seria di prevenzione, protezione e formazione. L’Amministrazione e il Comando dispongono e giustificano un potenziamento del servizio in zona Borgo Stazione – in pratica raddoppiato rispetto allo scorso anno – come un intervento richiesto e concordato con il Prefetto. Tuttavia, non risulta agli operatori alcuna formale richiesta o quantificazione del servizio formulati da parte della Prefettura, anche a fronte di un recente modesto adeguamento e incremento delle risorse economiche (con un fondo dedicato), si rimane di fronte a un impiego di personale sempre più intenso e sproporzionato rispetto alla reale disponibilità organica. Il problema non risulta solo quantitativo, bensì legato a questioni fondamentali di sicurezza e tutela dell’incolumità degli agenti impegnati quotidianamente in strada in contesti ad alto rischio. Segnaliamo, tra i tanti episodi, i più recenti: aggressione subita da un operatore che veniva graffiato da un cittadino extracomunitario durante un intervento serale in viale Leopardi, con conseguente necessità di ricorrere a cure presso il locale Pronto Soccorso; minacce subite da una pattuglia di Pronto Intervento in via Gervasutta, da parte di un soggetto armato di bottiglia in vetro, rotta per l’occasione per farla divenire acuminata e tagliente. Numerosi interventi legati a risse e liti tra soggetti in stato di alterazione psicofisica, spesso armati di coltelli, bastoni, cocci di bicchieri o bottiglie di vetro. Questi non possono considerarsi degli episodi isolati ma espressione di una situazione strutturalmente critica che non può essere fronteggiata senza adeguati strumenti e formazione, infatti gli operatori si trovano quotidianamente ad affrontare: interventi su soggetti armati o in stato di alterazione psico-fisica; risse, TSO, violenze domestiche, reati contro il patrimonio; situazioni imprevedibili e ad alto rischio, anche in occasione di manifestazioni pubbliche o eventi sportivi. Un ambiente lavorativo pericoloso, come quello in cui operano i nostri agenti, è tale non solo per l’elevata esposizione al rischio fisico, ma anche per l’impatto psicologico derivante dall’affrontare contesti destabilizzanti senza adeguata formazione, supporto e dotazione. Il Comando di Udine acquistava alcune pistole Taser (storditore ad impulsi elettrici) ma l’assenza di abilitazioni aggiornate ha di fatto reso inutilizzabili questi dispositivi che rimangono chiusi in armadio: un paradosso inaccettabile per un servizio che deve agire in condizioni di rischio pressoché quotidiano. Il generico calendario delle attività si fa sempre più fitto e impegnativo, con particolari eventi già annunciati come: la Supercoppa Europea (Tottenham – Paris Saint Germain) prevista per il 13 agosto; il ritorno a Udine delle nazionali italiana e israeliana; manifestazioni cittadine come la maratonina del 21 settembre. A fronte di questo scenario, è evidente che il personale in servizio risulta del tutto insufficiente, determinando turnazioni esasperanti e crescente frustrazione tra gli operatori, che si trovano esposti a rischi concreti senza adeguate tutele né organizzazione. La sicurezza degli operatori della Polizia Locale non può più essere sacrificata né ignorata. Occorre un intervento urgente e strutturale per garantire: dotazioni adeguate; condizioni di lavoro sicure; una formazione costante e specifica; una chiara e trasparente organizzazione del servizio”.