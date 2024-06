UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il Tribunale convalida l’arresto dei tre ragazzi veneti che hanno colpito Shimpei Tominaga. Il sindacato di Polizia: “Servono almeno 200 uomini in più”. Costituito l’accoltellatore di via Roma.

Il Gip del Tribunale di Udine, Carlotta Silva, ha convalidato l’arresto con misura della custodia cautelare in carcere per i tre ventenni che si erano resi protagonisti, nel week end scorso, della barbara aggressione nei confronti di un ragazzo cui Shimpei Tominaga era accorso in sua difesa. Quest’ultimo è stato colpito da un pugno sferrato da uno della banda. L’accusa principale – per ora di lesioni gravissime – è a carico di Samuele Battistella, 20 anni, residente a Mareno di Piave (Treviso), che avrebbe sferrato il pugno. Assieme a lui c’erano Daniele Wedam, 20 anni, e Abdallah Djouamaa, 22 anni, entrambi di Conegliano (Treviso). La moglie dell’imprenditore giapponese è arrivata in città ed è stata avviata la commissione che effettua gli accertamenti per decretarne la morte cerebrale. Riguardo al potenziamento delle forze di polizia il sindacato Siulp denuncia la carenza di poliziotti: “In tutta la provincia, a fine anno, andrà in pensione il 10% del personale di Polizia. Saldo negativo di 52 agenti su circa 500. Ci si confronta con un aumento dei reati di tipo predatorio. Problema diffuso in tanti capoluoghi d’Italia”. Il SIULP chiede l’istituzione di un reparto mobile, anticrimine, stabile in regione, con almeno 200 uomini in più per dare una mano ai dispositivi di alto impatto. Il fronte della cronaca cittadina registra la costituzione dell’italo-dominicano che la notte del 22 scorso in via Roma, aveva accoltellato un dominicano 39enne, facendolo finire in terapia intensiva – non in pericolo di vita. Dietro la lite, un movente di tipo passionale (vedi leopost).