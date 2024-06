ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Espulsioni e tensioni. Il centrodestra in Veneto perde Vittorio e Montecchio. La Lega non molla la Regione: Salvini lancia l’enfant prodige Alberto Stefani per il dopo Zaia. Riflessi in Friuli.

Un esito elettorale, quello delle comunali in Veneto clamoroso. Determinato da furiose lotte intestine fra alleati che hanno eroso la stabilità della granitica alleanza in Veneto. Conseguenze anche in Friuli per via di quell’incoronazione, neanche tanto velata, di Salvini nei confronti di Alberto Stefani, segretario della Lega. Il Capitano non ha nessuna intenzione di cedere il Veneto agli alleati e il segretario sarà il candidato presidente per il dopo Zaia. Il centrosinistra guadagna un Comune: ne aveva 5 su 16, adesso ne amministrerà 6. E così il centrodestra che ne aveva 11 scende a 10. Il centrosinistra è riuscito a conquistare realtà importanti come Vittorio Veneto o Montecchio Maggiore solo perché la Lega lì si è divisa e il centrodestra si è frantumato. Ora è caccia ai colpevoli. Come si può perdere lo storico comune trevigiano a guida leghista? Al ballottaggio ha vinto la candidata del centrosinistra Mirella Balliana con il 53,66%. Sotto di 800 voti con il 46,34% lo sfidante Gianluca Posocco, ex leghista e delfino di Gianantonio Da Re, che nella città di cui era stato sindaco dal 2009 al 2014 in questi mesi ha messo in piedi un cantiere politico tutto suo dopo l’espulsione dal Carroccio, innescando nuove alleanze che per la prima volta hanno visto il centrodestra correre qui spaccato. Da un lato Lega e Fratelli d’Italia con il candidato sindaco Giovanni Braido, dall’altro Forza Italia con Da Re per Posocco. E il risultato è stato nefasto: per la prima volta dopo oltre vent’anni la Lega non avrà nemmeno un consigliere comunale eletto. E partiva col sindaco in carica. A Vittorio Veneto si è anche parlato di ripicche personali, più che di vere e proprie posizioni ideologiche. All’interno della Lega gli animi rimangono caldi tanto che si attribuisce la colpa dell’insuccesso del centrodestra nel trevigiano a Forza Italia e Da Re. In parallelo, il ragionamento sulle divisioni potrebbe valere per Rovigo, l’unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale dove a dividersi è stato il centrosinistra con il Pd che prima ha piantato in asso il suo sindaco Edoardo Gaffeo, poi alle urne non è riuscito a ricompattarsi e per la civica Valeria Cittadin il ballottaggio è stato un trionfo, tanto che adesso tutti – da Fratelli d’Italia alla Lega – la rivendicano: “È nostra”, “no, nostra”. Ma al di là delle etichette, la vittoria di Rovigo è uno sprone per il centrodestra. «Ripartiamo da qua per riprenderci Padova e Verona», promette il segretario della Lega, Alberto Stefani. E da via Bellerio arrivano le congratulazioni di Matteo Salvini: «Esprimo particolare soddisfazione per la vittoria a Rovigo, che conferma lo straordinario risultato dei ballottaggi in tutto il Veneto”. Significativo. Vedi sopra. La Lega rivince a Monselice con Giorgia Bedin e manda all’opposizione FdI e FI. Alleanza triturata.