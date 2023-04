UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il calciatore dell’Udinese Udogie (destinazione Tottenham) scambia via Deciani per la pista di Monza. Demolito l’esterno del “White Bar”.

Il Tottenham lo voleva per 25 milioni di dollari. E l’affare è stato concluso poiché dal 1° luglio lo scavezzacollo lascerà l’udinese calcio per la Grn Bretagna. Si tratta del calciatore dell’udinese Destiny Udogie che, nottempo, circa le tre del mattino (un atleta, dove va alle 3 del mattino?) ha distrutto il dehors esterno di un bar in via Tiberio Deciani. Alla guida dell’auto, una Mercedes GLE, c’era il giocatore dell’Udinese Destiny Udogie, che è stato poi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (alcoltest compreso, ma gli esiti non si conoscono ancora). La titolare del bar quando è arrivata stamattina ha trovato la sorpresa. Secondo le prime testimonianze, l’auto del calciatore sarebbe arrivata a tutta velocità da Piazzale Osoppo. Probabilmente Udogie, arrivato in piena, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è finito sulla facciata del bar. Numerosi i danni causati che, stando a una primissima stima, si aggirerebbero sui tremila euro. La titolare: «Sono andati distrutte 12 sedie, tre tavolini, due ombrelloni, cinque porta piante grandi e una decina di piante. Solo una si è salvata. Uno degli ombrelloni è finito addirittura sotto una vettura in sosta, pure quella colpita dal mezzo fuori controllo». Tornando al lato sportivo, Jordan Zemira è da ieri il nuovo esterno della squadra bianconera. Prenderà il posto del rallysta Udogie.