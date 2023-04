LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Il trio Gava Dreosto Zannier vuole imprigionare Fedriga. Respinta la richiesta del presidente sull’assessore. Si cerca un compromesso. Pesa l’emorragia di voti che “Lista Fedriga” ha regalato al Carroccio.

E’ il nodo del contendere che ha fatto perdere il sonno ai segretari dei partiti di maggioranza impegnati a combinare nomi, esperienze, territori e voti con la formazione del nuovo esecutivo, il Fedriga Bis. Il presidente ritiene normale accusare un nome intestato a se stesso da inserire nel nuovo esecutivo. I 65 mila voti in più ottenuti alle votazioni delle ultime regionali meritano un posto in giunta. Fedriga è cauto, ma fermo sulle sue decisioni. E il quadro si va complicando. Chi cede la poltrona? Lo scacchiere è composto da 11 caselle. 10 assessori e il presidente del consiglio. Con la variante presidente dell’assemblea lo schema verrebbe così modificato: Fedriga 1; Lega 2; Fratelli d’Italia 3 (con la “sospensione” della Amirante non gradita al “giro” dei Ciriani che sostengono Basso); Lista Presidente 3; Forza Italia 1. Lo splittaggio va a toccare presidenza del consiglio e la vice presidenza della giunta (Anzil?). Come riportato su queste pagine, l’assessore tolto alla Lega potrebbe venire risarcito con la presidenza del consiglio che però dovrebbe andare al consigliere più votato in assoluto, ovvero Stefano Mazzolini (LP). Ipotesi complicata visto che LP ha già in dote 3 assessori. Quale sarà il punto d’incontro fra Dreosto e Fedriga? Il problema del segretario è uno solo: far entrare in consiglio il suo amico Emanuele Ferrari, primo dei non eletti nel collegio dell’Alto Friuli. Affinché l’operazione riesca è necessario che la Zilli diventi assessore e si dimetta da consigliere per far entrare l’amministratore (doveva essere candidato col PD, poi Marco Lenna ha rinunciato e Dreosto ha sistemato Ferrari) del comune di Forni Avoltri. A quel punto, tolta l’opzione Zilli, chi sarà il consigliere della Lega più attrezzato a guidare l’aula? Bordin non ne vuol sapere, punta all’assessorato, potrebbe uscire l’uomo forte di Anna Cisint, ovvero Antonio Calligaris che ha già un mandato di esperienza sulle spalle. In merito alle quote rosa, qualora Barbara Zilli finisse, è un’ipotesi, per fare la capogruppo (ma sarebbe una diminutio per l’ambiziosa castellana), la quota rosa sarebbe garantita dalla donna indicata dal presidente Fedriga e lo split Zilli-Ferrari sfumerebbe.

Ieri c’è stato l’incontro romano, oggi ci sarà un nuovo vertice riservato al Carroccio e ulteriori incontri coi partiti e il presidente. Il braccio di ferro Lega-Fedriga continua. Domani, forse, la giornata in cui prenderà forma la giunta. Nel giorno in cui si chiude la campagna elettorale a Udine, si deciderà il destino del Fedriga bis. In foto: Fedriga-Petiziol guidano il gruppo. Inseguiti da Salvini, Dreosto (nascosto) e Bosello.