DeToniFrastuoni Exxx….Polzive!!! Il candidato sindaco con l’anima in riserva e il cantiere che non parte. Udine capitale del Friuli all’incontrario. I punti del clamoroso flop.

L’hastag del candidato De Toni, «LePersonefannoladifferenza», è perfettamente incorniciato attorno alla figura dell’ex Rettore che si sta incamminando verso il ballottaggio di domenica prossima a Udine contro Fontanini e si ispira al vecchio claim di un’azienda americana che insiste sul vocabolo “Differenza”. La sottolineatura è evidente, ricercata per stampare la prosopopea capalbiana della sinistra fru fru che ha fatto ingoiare ai progressisti anche Sumahoro. Ma quali sono le “differenze” del candidato sindaco De Toni rispetto a Fontanini e al centro destra? Molte. Ad esempio: Nell’introduzione al suo programma il candidato della “gauche caviar” scrive: “ripartiamo dallo spirito che, negli anni successivi al terremoto, ha portato alla rivendicazione dell’Università per rilanciare il ruolo di Udine quale “Capitale del Friuli”: capitale nel senso di “caput” cioè testa che pensa a tutto il Friuli, al suo benessere”. Balle. Alcuni fatti dimostrano però come il prof. De Toni abbia fatto tutto il contrario rispetto a “Udine come capitale del Friuli”. Ecco un parziale elenco.

Presidente di Telefriuli (carica incompatibile, peraltro, con quella di professore universitario!), irradia la sua presenza in numerosi Consigli di amministrazione. Conosce bene le imprese e il loro mondo ma non capisce nulla del Friuli e della sua identità culturale. Conseguentemente abbandona “Friuli Innovazione”, il parco tecnologico friulano che ha sede a Udine, passando la maggioranza delle quote societarie (detenute dall’Università di Udine) alla Regione e la presidenza all’Area di Ricerca di Trieste. Il fattaccio si palesa a fine 2019 quando Rettore è Pinton. Ma De Toni predispone tutte le condizioni per realizzare l’operazione già a partire dal 2014 quando mette il suo uomo-ombra, il prof. Guido Nassimbeni, a presiedere Friuli Innovazione.

Candidatura alle regionali del 2018. E’ appoggiato dal triestino Francesco Russo e da Bruno Malattia, avvocato legato a doppio filo al “ducetto” pordenonese Michelangelo Agrusti, che, pur di far male a Udine e al Friuli, è pronto alle alleanze più perverse.

Per eliminare “i nemici”, brucia direttamente i “villaggi” che li ospitano: con l’aiuto di complici interni in Senato Accademico, come il siciliano prof. Gaetano Russo e il toscano prof. Marco Petti, sopprime, con il suo Piano Strategico del 2015, i Dipartimenti universitari ereditati dalla nascita dell’Università e dal Modello Friuli di ricostruzione (beni culturali e ambientali, urbanistica, territorio).

Accortosi del danno morale e culturale provocato dall’eliminazione dei simboli della ricostruzione del Friuli, si mette a gridare ai quattro venti che la “ri-costruzione” del Friuli la rifà lui di persona. Istituisce Cantiere Friuli mettendoci sopra un budget di 600mila euro di soldi pubblici. Il programma finisce dopo tre anni. Dodici libri prodotti, al costo unitario di 50mila euro l’uno (distribuisce, infatti, ma solo ai professori amici e con la supervisione del Direttore Di Silverio, 14 assegni di ricerca da 25mila euro ciascuno) ma il risultato è penoso: neanche un’idea forte per Udine e il Friuli del post-pandemia!

Con l’eliminazione dei dipartimenti progettuali e territoriali e con la misera fine del Cantiere Friuli, priva la città e tutto il Friuli – complice il nuovo Rettore Pinton, già prorettore di De Toni – di quel presidio culturale e progettuale che, dopo la pandemia, poteva essere rappresentato dall’Università di Udine per fornire idee e progetti per il PNRR. Trieste è pronta a tale impegno, Udine e il Friuli no, anche per colpa dell’assenza dell’Università e per le politiche anti-friulane di De Toni. Il quaderno di doglianze potrebbe continuare. E continuerà. Cosa resta della sinistra progressista, quella della svolta invocata dalla formidabile bisex Elly Schlein? A giudicare dalle spericolate operazioni del candidato sindaco ben poco. Anzi, la differenza con la neo segretaria è siderale. Almeno da quello che si è sentito al teatro San Giorgio e al Palamostre. Vincesse De Toni, la città, col cantiere che non parte, finirebbe nelle mani della calotta padovana-avellinese-sicula.