PersoPolo Exxx…Polzive!!! Renzi rompe con Calenda. Il flop di Agrusti alle regionali Fvg. L’ex sindaco Del Zotto coglionato dalle promesse elettorali del presidente di Confindustria.

C’è il caso di un candidato alle regionali (trombato) vittima di una coglionatura spaziale ricevuta dai grandi saggi del Terzo Polo in Friuli. Si tratta di Marcello Del Zotto, sindaco di Sesto al Reghena che, lasciatosi intortare dal ducetto Agrusti è finito stritolato dalla magra di voti ottenuti il 2/3 aprile scorsi. Il sindaco, o meglio l’ex sindaco, si era candidato nel collegio di Pordenone e le aspettative erano più che incoraggianti. Il trio Saro-Agrusti-Rosato lasciava intendere ai poveri aspiranti che la lista avrebbe ripetuto la fiammante performance delle politiche determinando l’elezione di almeno 3/4 consiglieri. Solo che, un pò alla volta, annusata l’aria di sconfitta, Saro ha abbandonato il progetto infilandosi nel doppio forno di Balloch in regione e di De Toni a Udine e Agrusti e Rosato davano indicazione di voto per Fedriga invece che per il sacrificato Maran. Fra i candidati che si sono lasciati coglionare dai fenomeni del Perso Polo vien fuori il nome di Del Zotto, sindaco di Sesto al Reghena che ha dovuto dimettersi dalla carica di primo cittadino compromettendo in tal modo anche la presidenza dell’Ausir. Un en plein incredibile che, nel giro di 48 ore, ha stramazzato al suolo la carriera politica di Del Zotto. Un fallimento politico del presidente di Confindustria Agrusti alle regionali che prelude allo scioglimento del Terzo Polo ormai diventato “Perso Polo”. Ma la vicenda assume i contorni di una commedia veneziana per via del fatto che l’arrostito Del Zotto era un iscritto al Pd ed era passato con Renzi-Calenda in virtù di chissà quali promesse. Il destino del candidato è stampato nel computo dei voti che ha ricevuto: 666 portando la lista nel collegio di Pordenone a un misero 3%. Ora il comune è retto dal vicesindaco Andrea Nonis che dovrà traghettare l’amministrazione fino alla primavera del prossimo anno. Spuntano già i primi nomi ingolositi dal vuoto politico che si è venuto a creare. Si parla di un ritorno di Gerolin, attuale direttore generale, senza titoli, del Consorzio industriale Ponte Rosso di San Vito. Dopo diverse proroghe, il direttore dovrebbe andare in quiescenza, tuttavia, la speranza di non finire ai giardinetti è forte. Basta solo attendere. I volponi della bassa pordenonese hanno già eliminato un avversario ed ora possono guardare con più serenità alla conquista dell’Abbazia.