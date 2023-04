SaleConsiliare Exxx…Polzive!!! Nel Pd scoppia la guerra per il ruolo di capogruppo in consiglio regionale. Toh! si rivede la trapezista Serracchiani che sponsorizza Martines.

Chi conosce bene l’assemblea sa perfettamente che il ruolo del capogruppo è più importante di quello di presidente del consiglio. Figura strategica e decisiva per la maggioranza ma soprattutto per l’opposizione. Con una maggioranza non proprio omogenea come la precedente c’è il rischio che il dibattito sulle decisioni dei provvedimenti da portare in aula diventi piuttosto acceso. Con Fedriga i rapporti di forza quasi si equivalgono. I seggi attribuiti alle liste della coalizione vincente (tolto Autonomia Responsabile, nessun eletto), sono i seguenti: Lega Fvg, 9; Fratelli d’Italia, 8; Fedriga Presidente, 8; Forza Italia, 3. A dire la verità nel centrodestra il problema non è stato ancora affrontato, cosa che invece sta dilaniando il già martoriato Pd. Il Partito di Elly Schlein alle regionali Fvg ha incassato ben 10 consiglieri, un successo insperato che ha fatto salire le ambizioni del neo eletto Francesco Martines, già sindaco di Palmanova. Il Dem vorrebbe far pesare le sue 3.400 preferenze e in suo aiuto è scesa in campo perfino Debora Serracchiani, appena defenestrata da quel ruolo alla Camera. Anzi, è registrato un interesse non secondario, che giunge dall’area pordenonese dove l’ex senatore Lodovico Sonego (già Pd poi passato con Articolo 1 ed ora ritornato nel Pd), ha attivato le sue batterie per sostenere Martines da Palmanova. Pare che la vecchia guardia del Pd stia spingendo per pilotare la maggioranza del partito in regione. Vista la circostanza, con 10 consiglieri da guidare, forse la soluzione migliore sarebbe quella di lasciare la guida dei Dem all’esperto Diego Moretti che ha dimostrato, in precedenza, grande padronanza del ruolo. Restando in area centrosinistra ha destato sorpresa la proposta di Honsell. L’ex rettore ha reso noto che sarebbe opportuno creare un intergruppo di Sinistra con Bullian, Pellegrino e Massimiliano Pozzo, sfilando quest’ultimo al Pd, partito in cui è stato eletto. Il 26 aprile prima seduta.