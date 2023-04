KataclismaFvg Exxx…Polzive!!! Le richieste di Fedriga percuotono la maggioranza. Dreosto sposta a Roma il tavolo delle consultazioni. Chi cede un assessore?

Salvini baldanzoso, Dreosto meditativo, Pizzimenti cauto, Bosello in tuta mimetica. Questo il fotogramma scattato ieri sera a Udine all’ora dell’aperitivo. La cornice di piazza San Giacomo, da togliere il fiato, poteva mascherare solo in parte lo sprigionamento di scariche elettiche che saettava da un capo ad un altro dei leghisti. Poche ore prima da “Il Piccolo” di Trieste era stata diffusa la notizia che Fedriga aveva avanzato la richiesta di un assessore per sé. E l’ambiente è andato in paranoia. Squadra che, si dice, dovrebbe seguire uno schema preciso (3 assessori alla Lista del presidente, tre alla Lega, tre a FdI e uno agli azzurri) per raggiungere il tetto massimo di 10 più il presidente. Ma il governatore, forte del consenso regalatogli dalle urne, potrebbe decidere di lasciare ai partiti 9 caselle al posto di 10, tenendone una per sé, come fatto da altri, ad esempio in Lombardia (i numeri gli consentirebbero di prendersi addirittura due pedine, ma la cosa viene data come altamente improbabile). Per i partiti della coalizione i conti non tornano e Dreosto, tempestivamente, ha attivato le contromisure. Prima di un nuovo turno di consultazioni previsto per il fine settimana, il commissario regionale della Lega, uomo forte di Salvini, ha convocato a Roma per domani gli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia (Fonte TgrFvg). In politica anche la geografia ha un suo significato. Roma è il centro del mondo e le batterie sono più rodate per negoziati complessi. Chi cede l’assessore? Ad oggi, lo schema è quasi definito: Bini, Riccardi, Rosolen, Roberti, Anzil, Scoccimarro, Amirante, Zannier, Zilli (Bordin) e Callari (uomo di Cisint che non convince Ziberna). Da definire la vice presidenza e la presidenza del consiglio. Si ragiona su 11 posti. Il concambio potrebbe generarsi nel ruolo del presidente del consiglio rispetto all’assessore. Tenendo ben presente che il consigliere regionale che ha preso più voti è stato Stefano Mazzolini. Dreosto riunirà i suoi giovedì. Si conta di chiudere entro questo fine settimana. Il 26 aprile alle ore 11 è convocato il nuovo consiglio regionale. Cuore batticuore.