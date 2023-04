LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Iniziano i negoziati per la nuova giunta Fedriga. Salvini detta la linea del partito: Un assessore non può fare anche il consigliere. Cuore batticuore fra i primi dei non eletti. I nomi.

Sono iniziate di buon mattino le prime consultazioni per stabilire la rosa degli assessori e presidente del consiglio. Fedriga ha già incontrato la delegazione di Fratelli d’Italia. A metà mattinata incontrerá la Lega con Dreosto. Pomeriggio sentirà al telefono Sandra Savino. Si ragiona su 11 posti, 10 assessori, di cui 3 donne e il presidente del consiglio.

E’stato durante l’aperitivo di ieri sera in piazza San Giacomo a Udine che, ad un certo punto, Salvini ha riunito attorno a sé Dreosto e Bosello e chiesto informazioni sui lavori per la formazione della giunta del Fedriga-bis. Il ministro, coi dirigenti, è stato chiaro: Dal mio punto di vista, e tengo presente che il Friuli é una regione autonoma, un assessore non dovrebbe fare il consigliere. Suggerimento rivolto a Fedriga (stamattina assieme al ministro) e un petardo da chilo che sta facendo tremare il palazzo. Dettaglio non marginale se si guarda, soprattutto, in casa Lega e nell’ipotesi che i nomi dei tre assessori di cui si parla siano Zilli, Callari, Zannier e l’opzione Bordin. In tal caso, i primi dei non eletti sarebbero: Eros Cisilino, presidente dell’Arlef nella scelta di Mauro Bordin; il carnico Emanuele Ferrari (l’assessore di Forni Avoltri a gennaio era destinato a candidare delle liste del Pd) e il pordenonese Mauro Tavella. Il problema non si pone a Gorizia visto che, venisse indicato Callari (quota Cisint), la sua condizione sarebbe quella di esterno. Intanto la notizia delle richieste di Salvini ha già fatto il giro del globo. Chi chiederà le dimissioni dei consiglieri? Non è detto che gli altri partiti seguano la consegna del leghista. In Fratelli d’Italia non ci pensano minimamente e forse, solo la Lista Fedriga seguirà le indicazioni di Dreosto-Salvini. Un altro elemento emerso nell’incontro stampa convocato stamattina, è legato alla collocazione politica di Fedriga. Dreosto è stato chiaro: “Il presidente non ha nessun simbolo, è di tutti”. Un’affermazione che consente a Fedriga di prenotare la casella della vice presidenza. Un nome? potrebbe essere quello di Barbara Zilli.