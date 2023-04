LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Salvini suona la carica a Udine in vista del ballottaggio. La prova del fuoco del nuovo segretario provinciale Bosello. Il Leader: peccato che l’Udinese abbia battuto il Milan.

«Oggi è una bella giornata, godiamoci questa città che, grazie al sindaco Fontanini è migliorata, abbellita, sicura e con molti turisti, l’unico neo, la vittoria dell’Udinese sul Milan (18 marzo), ma il mio impegno per il ballottaggio sarà fortissimo». In realtà il ministro Salvini sembrava un militante alle prime armi. Arrivato alle 19.30, distribuiva volantini di Fontanini a tutte le persone che incontrava per le strade della città. Pubblico non delle grandi occasioni, vista anche la data poco favorevole ai bagni di folla (erano le 19,30 di un lunedì di Pasquetta). Comunque il ministro è tornato di nuovo in Friuli a fare campagna elettorale; accolto dal vicesindaco Michelini, l’assessore Cigolot e tutti vertici della Lega con il segretario Dreosto a coordinare il percorso per le vie del centro del ministro leghista. Erano presenti: Pizzimenti, Antonio Calligaris, Michele Leon, Zorro Grattoni, Andrea Cunta, Francesca Laudicina, Pietro Valent, Alessandro Ciani, Siciliani, Maurizio Franz, Agostinelli, Lorenza Ioan, Mario Pittoni e molti simpatizzanti. Il leader della Lega può dirsi soddisfatto di come sono andate le elezioni regionali in Friuli visto che è risultato il primo partito e che ha ottenuto 9 consiglieri. Ora tutto si gioca domenica e lunedì prossimi al ballottaggio contro De Toni. Prova del fuoco per il neo coordinatore della provincia di Udine Graziano Bosello.