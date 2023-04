FriuliTossico Exxx…Polzive!!! La pasquetta dei birbanti: Domani udienza a Udine di Kronospan contro Leopost. Gli austriaci si affidano al modesto studio legale Tutino. Chiesti 100mila euri di risarcimento.

Entra nel vivo domani, martedì 11 aprile alle ore 12 al Tribunale di Udine, il processo Kronospan contro Leopost difeso dal brillante avvocato Rossana De Agostini. Reato contestato: diffamazione a mezzo stampa. L’amministratore della ditta austriaca, Cendella, chiede: un risarcimento di 100mila euri e l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per «…eseguire perquisizioni locali presso la redazione del sito-blog e il sequestro del cellulare del direttore responsabile per verificare eventuali richieste di aggiotaggio… Inoltre si chiede il sequestro e l’oscuramento del sito riferito alle pagine di nostro interesse aziendale con effetto immediato…». I fantasmi del 10 giugno di circa un secolo fa (delitto Matteotti) riaffiorano in Friuli. Gli austriaci, con la complicità dei maneggioni friulani, Cendella, Agrusti, Gerolin, Di Bisceglie…, pretendono di mettere la mordacchia all’unico sito di libera informazione regionale e svincolato da pressioni e condizionamenti dei potentati locali e di coloro che si “vendono” per un piatto di lenticchie. Una reazione così violenta e psicotica non può far altro che destare ulteriori sospetti su ciò che si nasconde dietro il maniacale interesse all’ampliamento della Kronospan. Metodi similari sono stati rilevati un paio d’anni fa in Romania. Ne parlò il Corriere della Sera. Ora la popolazione di San Vito è terrorizzata, rabbrividisce nel caso in cui la Kronospan-Silva avviasse l’attività. Se un qualsiasi cittadino sollevasse osservazioni contro l’azienda, rischierebbe di finire sul lastrico. La mano pesante della dirigenza austriaca ha colpito anche gli animatori del Comitato “ABC” che fin dall’inizio si erano opposti all’ampliamento. Domani, settimana del ballottaggio a Udine, udienza testi parti civili.