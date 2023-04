RegionaliPasquali Exxx…Polzive!!! Domani iniziano le consultazioni per gli assessori. I partiti alle prese con la scelta dei capigruppo.

Come è stato ribadito più volte, la XIII legislatura del Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata, almeno in maggioranza, dalla presenza di 3 forze politiche che si equivalgono e che dovranno, giocoforza, trovare un dialogo armonico fra giunta e consiglio. Conti alla mano, i seggi attribuiti alle liste della maggioranza sono i seguenti: Lega Fvg, 9; Fratelli d’Italia, 8; Fedriga Presidente, 8; Forza Italia, 3. Le scelte dei rispettivi capigruppo saranno fondamentali per capire come sarà la navigazione del Fedriga-bis. E’ richiesta una buona dose di esperienza e di accortezza. Va detto che il ruolo di capogruppo gode di una indennità di carica di 1.500 euri mensili che va aggiunta a quella di consigliere. Nella Lega, è risaputo che Bordin punta a un assessorato e non vorrebbe ritornare in aula a guidare la pattuglia del Carroccio. Pertanto, la scelta potrebbe cadere su Antonio Calligaris, al secondo mandato e uomo forte del sindaco Anna Cisint. In Fratelli d’Italia stesso discorso per il precedente Giacomelli che stavolta, se rientrasse nell’orbita giuntale, potrebbe essere sostituito da Stefano Balloch oppure da Fabio Scoccimarro. Nella Fedrigaa Presidente il favorito è Edy Morandini per il ricambio naturale con Di Bert; Più semplice la soluzione in Forza Italia che affiderebbe la guida dei berluscones in aula all’esperienza di Roberto Novelli. Decidono Sandra Savino e Riccardo Riccardi. Quanto all’opposizione i seggi attribuiti alle liste sono: Partito Democratico, 10; Patto per Autonomia, 5; Movimento 5 Stelle, 1; Alleanza Verdi Sinistra, 1; Open Sinistra Fvg, 1; Slovenska Skupnost, 1. Il Partito Democratico potrebbe affidarsi, per la prima parte di legislatura, all’esperienza di Diego Moretti per poi, per un principio di rotazione, individuare il nome di uno uno dei nuovi eletti come Francesco Martines, il più votato del partito. Nel Patto di Moretuzzo, sembra che nulla cambi rispetto alla precedente legislatura, potrebbe rimanere il candidato presidente stesso. Le restanti liste saranno guidate dagli unici eletti: Maria Capozzi, Serena Pellegrino, Furio Honsell e Marko Pisani. Nel computo bisognerà tener conto anche delle presidenze di commissione.