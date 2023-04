SaroSaltellaro Exxx…Polzive!!! Allo stadio Friuli si celebra l’apoteosi socialista evocata da Rizzetto. Le spericolate triangolazioni dell’ex Senatore: in regione col centrodestra a Udine col centrosinistra.

Per capire la foto scattata ieri allo stadio Friuli (Udinese-Monza), bisogna riandare alla conferenza stampa di poche ore prima convocata nella sede di Borgo Grazzano dai vertici di Fratelli d’Italia per la presentazione degli 8 consiglieri regionali eletti. Un giornalista del Messaggero Veneto, confessando la propria fede democristiana, aveva chiesto all’onorevole Rizzetto se, nelle trattative per i posti in giunta, venisse applicato il metodo DC di una volta; ovvero rientrassero anche le presidenze di commissioni, lasciando intendere che la Democrazia Cristiana era molto golosa in fatto di spartizione delle poltrone. Rizzetto rasoiò il giornalista con una battuta: «Semmai quello è un metodo che appartiene ai socialisti!». La risposta del “profeta” Rizzetto ha trovato conferma poche ore dopo allo stadio Dacia Serena (Serena) di Udine. In tribuna d’onore è stato notato il trapezista ex socialista Ferruccio Saro accanto al candidato del centrosinistra alle comunali di Udine De Toni, il figlio Matteo, Tommaso Cerno e il neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia Stefano Balloch. Il socialista Saro (vedi Rizzetto), in questo frangente è in piena attività. Distribuisce consigli, indica posti, pianifica strategie ma, soprattutto, tiene i piedi in due staffe, come i socialisti di un tempo: alle regionali col centrodestra, via Balloch (Saro uno degli artefici della sua candidatura con i meloniani) , alle comunali di Udine col centrosinistra di De Toni. Obiettivo: dare l’assalto alla diligenza. Un ritorno ai favolosi anni ’90 in cui a Trieste (vedi “L’ingorgo”) muoveva le pedine come bussolotti. La speranza che i tempi siano rimasti quelli di una volta è concreta. Lo dimostra l’equilibrismo esibito in campo confindustriale in cui, in virtù del suo atavico rifiuto per il bipartitismo in politica (lo giudica una bestemmia!), tenta di mantenere i rapporti sia con l’amico Agrusti (sostenitore dell’asse Pordenone-Trieste ai danni di Udine), sia con Benedetti-Danieli. Così vale per il basket. A seconda degli interessi in campo, una volta sta con Pedone (Apu), un’altra con Luci (Gesteco). Mai prendere una scelta di campo.

Da dopodomani a Trieste iniziano le trattative per le poltrone regionali, mentre a Udine Saro sarà impegnato a far perdere il centrodestra al ballottaggio. Il telefono dell’ex socialista è già in modalità “dual sim”.