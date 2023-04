CalendaTregenda Exxx…Polzive!!! A Udine decidono i voti della falce e martello simpatizzanti dell’invasore. Il borghese liberale Calenda costretto ad ingoiare l’accordo con i comunisti di “Udine Città Futura” a sostegno di De Toni sindaco.

A Pasqua si rivedono i pugni chiusi e lo zigzagare di falcetti per le piazze di Udine. Come cantava il mistico di Milo: “La falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi”. Così funziona ai tempi del ballottaggio di Udine per la disputa fra i due candidati sindaco De Toni e Fontanini. E accade che i comunisti friulani si mettano d’accordo perfino con Calenda per tentare di vincere la partita. Per Rosato (simpatizzante di Fedriga alle regionali), Maran, Telesca, De Monte, Scalettaris inizia una settimana molto complicata. Udine entra nella storia politica nazionale poiché cadono gli ultimi pregiudizi del gruppo di Azione-Italia Viva verso i Comunisti (compresi 5Stelle): Al ballottaggio per De Toni sindaco, i due gruppi sono soci per effetto dell’apparentamento. E la natura sconclusionata del sigillo viene ricordata da Anna Manfredi, candidata di “Udine città Futura”, che ha raggranellato 47 preferenze e accusa stampa e genere umano di aver ignorato che in città esistono ancora i “Comunisti”. Il messaggio in rete è da incorniciare. Tuona: «Io, compagne e compagni sono Comunista, studio (ho la fortuna di poterlo fare anche per lavoro) e più proseguo nella mia vita e più convintamente comunista rimango. E a chi mi dice: ma come si fa ad essere comunisti oggi?! Io rispondo: ma come si fa a non esserlo!». In una normale vigilia di Pasqua ribaltate tutte le paturnie anticomuniste di Calenda e Renzi col risultato che Azione e Italia Viva si stringono in un forte abbraccio con i nipotini di Cossutta-Diliberto. Ma l’analisi della candidata più votata della lista comunista di Udine, Anna Manfredi, affronta anche le ragioni culturali del fallimento dei comunisti nel capoluogo friulano: «(…) Quindi compagne e compagni, quell’uno e poco più % , dev’essere nella sua drammatica secchezza, causa mia. E me ne scuso. Però, anche dico che di più avrei fatto fatica a fare. Qualcuno che pure si dichiara Comunista dice che la colpa è della falce e martello. La sinistra non la vota più, ma come? Fino a ieri mi dicevano “se non c’è la falce e martello io non voto! – e conclude – Intendiamoci, non si credeva che il mondo fosse cambiato e a Udine tutti votassero comunista, ma una partecipazione maggiore, almeno dei compagni e delle compagne, io almeno me l’aspettavo». Forse perché, come cantava il mistico siciliano di cui sopra, “La falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi”? Resta il dubbio su quanto stucco dovranno mettersi sù per il naso i renziani-calendiani-liberali allineati con De Toni per votare domenica e lunedì prossimi i simpatizzanti degli invasori dell’Ucraina.