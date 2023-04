GrigliaggioBallottaggio Exxx…Polzive!!! Da che parte andrà il fumo? Il destino di Fontanini e De Toni legato alla griglia. Pasquetta in camporella per i due candidati.

Come per il “pignarùl” così per il ballottaggio di Udine, la direzione del fumo deciderà il destino dei due candidati sindaco. Domani sarà un lunedì di Pasquetta all’insegna della griglia. E, oltre alla qualità del cibo, conterà la direzione del vento. I venerandi sono stati contattati. Significative anche le aree scelte per il picnic: De Toni al parco del Cormòr, Fontanini (ancora da definire), al parco Brun in Chiavris. In caso di maltempo al coperto. Chi finirà arrostito? Domenica e lunedì il responso. Sul fronte delle alleanze, De Toni parte favorito poiché è riuscito a strappare l’accordo, prevedibile, con Ivano Marchiol e i 5 Stelle. Venerdì è stato firmato l’accordo fra i due sulla base di alcune compensazioni che hanno fatto salire la pressione ai candidati del centrosinistra. Il leader di Spazio Udine ritiene necessario chiedere 2 assessori per mettere in pratica il programma amministrativo: Riqualificazione di strade e piazze, nuovo sistema ciclabile ed aree verdi. Ivano Marchiol al primo turno aveva preso il 9,3%. Per De Toni si tratta di ottimizzare al meglio l’operazione e portare a casa la partita. Dal canto suo, il centrodestra di Fontanini non ritiene decisivo l’accordo con Salmé come avvenne 5 anni fa. “Abbiamo parlato con Salmé – osserva Fontanini – e abbiamo visto che le sue richieste erano un pò confuse. Gli abbiamo chiesto di rivederle, ma non si è più fatto vedere”. Fontanini si ritiene molto sereno e non si fa molti problemi. La prima verifica domani. Da est a ovest e viceversa.