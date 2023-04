FratelliD’ItaliaFvg Exxx…Polzive!!! I Benito Remix friulani avanzano le proposte per la giunta Fedriga: Lavoro, infrastrutture e sviluppo economico. Rizzetto e Ciriani in delegazione. Zilli non sceglie: Maddalena Spagnolo rientra in consiglio.

Non hanno atteso nemmeno 24 ore dalla proclamazione degli eletti che i dirigenti di Fratelli d’Italia hanno convocato una conferenza stampa a Udine per presentare i magnifici 8 che siederanno in consiglio regionale: Mario Anzil, Igor Treleani, Cristina Amirante, Fabio Scoccimarro, Claudio Giacomelli, Stefano Balloch, Markus Maurmair e Alessandro Basso. Personale di alto livello con ottime esperienze amministrative cui il coordinatore Rizzetto e il ministro Ciriani ripongono la massima fiducia per la guida del partito a Trieste. Durante la conferenza stampa di oggi sia Rizzetto che Ciriani hanno fatto i complimenti ai candidati per il numero di preferenze raccolte e per il risultato del partito rispetto a 5 anni fa. “Abbiamo quadruplicato i voti” dice Ciriani, ricordando il risultato di Sacile alle comunali: 22% e gli ottimi risultati delle regionali in tutti e 5 i collegi. Da martedì prossimo si entrerà nel vivo con l’inizio delle consultazioni per la formazione della giunta cui parteciperanno il coordinatore regionale Rizzetto e il ministro Ciriani. E’ la delegazione più autorevole connotata da un timbro politico molto forte. Sono in ballo 3 assessori 2 presidenze di commissione, la presidenza del consiglio e alcune partecipate (Friulia scadenza fine 2023). Rizzetto ha lasciato intendere che gli stanno a cuore i settori del lavoro, infrastrutture, ambiente e attività produttive, pur riconoscendo alla Rosolen o a Bini il merito di aver svolto un ottimo lavoro. Secondo i vertici di Fratelli d’Italia entro una settimana la giunta potrebbero essere già completata. I nomi che danzano sono quelli di Anzil, Amirante, Basso, Giacomelli e Scoccimarro. In merito alla questione Barbara Zilli, la consigliera della Lega eletta in due circoscrizioni, non ha compiuto nessuna scelta pertanto, avendo ottenuto più voti nel collegio di Tolmezzo, sarà la rappresentante di quel territorio. Per effetto di questa non scelta, Maddalena Spagnolo tornerà in consiglio regionale.