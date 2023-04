SaleGiuntale Exxx…Polzive!!! Inizia la stagione dei rimpasti. 3 assessori a Trieste e 2 a Pordenone. In riva al Noncello spunta il nome di Mara Piccin.

Roberto Dipiazza, che vede lontano, lo aveva detto fin dal giorno dopo le politiche: Per i rimpasti attendiamo l’esito delle regionali. Visto che alle politiche già due suoi assessori avevano preso il volo per Roma, Nicole Matteoni e Sandra Savino, ora a palazzo Cheba di Trieste si comincia a tracciare la linea, punto e a capo. Se per Savino pare non esserci alcun problema a far coincidere i due impegni, sottosegretario e assessore, per Nicole Matteoni il discorso è diverso. In tal senso la questione andrebbe agganciata ai risultati delle recenti elezioni regionali dove ben due assessori della giunta Dipiazza sono stati eletti: Michele Lobianco (Forza Italia) e Carlo Grilli (quota Dipiazza). Pertanto saranno ben 3 gli assessori che lasceranno la giunta di Trieste. Anche nel capoluogo della destra Tagliamento si è messo in agenda il tema rimpasto. Diversamente da Trieste, il sindaco Ciriani aveva già sostituito il suo vice Loperfido (eletto deputato a settembre) con Alberto Parigi. Ora l’attenzione si sposta sui due assessori eletti in consiglio regionale che entro 30 giorni dovranno dimettersi: Andrea Cabibbo (Lavori pubblici di Forza Italia) e Cristina Amirante (Urbanistica e viabilità di Fratelli d’Italia). Secondo rimbalzi di corso Vittorio Emanuele, a sostituire Amirante andrà la consigliera comunale Lidia Diomede di “Pordenone Cambia”. Più complicata l’operazione in Forza Italia dove il neo eletto Andrea Cabibbo aveva la delega ai lavori pubblici. Per la surroga si fanno diversi nomi: Giuseppe Verdichizzi, Matteo Brovedani e la coordinatrice di Forza Italia per Pordenone Mara Piccin. La prossima settimana è stato convocato un primo vertice.