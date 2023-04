PolverieraPd Exxx…Polzive!!! Fuoco amico all’interno dei Democratici in Carnia durante la campagna elettorale. Per ripicca coperti tutti i manifesti del candidato Gabriele Moser a Tolmezzo. Zampata di Marsilio su Mentil e Ferrari.

E’ un vero caso di applicazione delle tecniche di una guerra lampo quello che si è sviluppato nella conca tolmezzina alla vigilia del voto per le regionali. Il blitz era stato studiato meticolosamente da un iscritto da poco ai Dem locali, ed ha avuto per vittima il candidato Gabriele Moser, consigliere comunale nel capoluogo carnico. La decina i manifesti che Moser aveva attaccato a Tolmezzo sono stati coperti con un poster dello stesso partito, il Pd. Guardacaso proprio alla vigilia del voto. Le ragioni sbalestrate dell’azione vanno ricercate nel fatto che nella valle del But il candidato Massimo Mentil non aveva affisso nessun manifesto, come se la cosa non gli interessasse, pertanto alcuni dirigenti dei Dem locali avevano provveduto a riparare il vuoto in alcuni comuni con i manifesti di Moser. Per ripicca, pensando a uno sgarbo, il neo iscritto al PD, nome di battaglia “Pronti”, ha coperto quelli del collega di lista a Tolmezzo (vedi foto). Non si può negare che i Democratici nel collegio di Tolmezzo siano andato fuori fase. Già nella ripartizione del territorio le schermaglie tra candidati erano furiose. Martina Andenna ha preteso di occupare tutto il gemonese e la val Canale; Gabriele Moser, Tolmezzo e periferia e Massimo Mentil tutte le valli, compresa la val Tagliamento. Un caos totale che ha messo tutti contro tutti con la soluzione finale della guerra lampo dichiarata da “Pronti” a Tolmezzo. Resta il dubbio sul perché il candidato Massimo Mentil, già sindaco di Paluzza esibisse una tranquillità sorprendente in campagna elettorale; dava l’impressione di avere già la vittoria in tasca. Come poi è avvenuto. Gli addetti ai lavori non escludono che dietro al migliaio di voti ottenuti ci sia lo zampino dell’ex Marsilio. E pure sul leghista equilibrista Emanuele Ferrari che merita una puntata a parte.