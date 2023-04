DeToniConflittoni Exxx…Polzive!!! Il candidato della sinistra salottiera di Udine è consigliere in ben 5 società. I suoi interessi spaziano dai mobili alle telecomunicazioni. Coll’ex rettore la città sarà preda o ragno?

Sedie, poltrone, incarichi, cantieri, sprechi e ora la candidatura. L’ex Rettore si sta incamminando verso la verifica del ballottaggio per il sindaco di Udine. Il suo avversario è l’uscente Pietro Fontanini. Tranquillo amministratore di periferia con la fissa della città fiorita. De Toni, come tutti sanno, è colui che della “complessità” ne ha fatto una ragione di studio, pubblicando un corposo volume nel 2005 dal titolo: “Prede o Ragni”. Chi è la preda? chi il ragno? La complessità di De Toni è legata ai suoi interessi in società per azioni ed Srl di cui è consigliere in carica. Fra queste l’Ilcam di Cormòns (Go) che si occupa di fabbricazione di mobili. La Zollia Holding Spa di Milano: partecipazioni. La Brovedani Group Spa di San Vito al Tagliamento: attività gestionali (holding opertive). La Calzavara Spa con sede a Roma che svolge l’attività di installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la The business game srl con sede a Udine in via Paolo Sarpi che si occupa della produzione di software. Alla fine della fiera, il candidato sindaco del centrosinistra è consigliere in 5 società che spaziano dai mobili ai software all’elettronica e che racchiudono gli interessi dell’ex rettore. Potenzialmente interessi in conflitto che fanno pensare al fatto che la “preda” del suo volume possa diventare proprio Udine. Una replica dopo che de Toni, da Rettore, aveva individuato nell’Università col bidone da 600 mila euri, tanto è costato il progetto di “Cantiere Friuli” nato per “ri-costruire il Friuli”, in realtà defunto con la fine del suo rettorato e senza alcun risultato prodotto. Queste sono le “differenze” del candidato sindaco De Toni rispetto a Fontanini e al centro destra. A Udine, la sinistra progressista, quella della svolta invocata dalla formidabile bisex Elly Schlein, pare aver preso la strada degli affari e degli interessi personali anteposti alla comunità. Vincesse De Toni, la città, col cantiere-che-non-parte e non è mai partito, finirebbe nelle mani della calotta padovana-avellinese-sicula.