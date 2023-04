PersoPolo Exxx…Polzive!!! A due giorni dal Ballottaggio Renzi spiazza De Toni: Il Terzo Polo non esiste più. Il Matteo di Rignano verso Forza Italia.

Un cortocircuito politico sta incendiando la dorsale Roma-Firenze-Udine. Come riporta il quotidiano “L’Identità” di Tommaso Cerno sono in corso interlocuzioni tra Italia Viva e alcuni big azzurri. I protagonisti sarebbero Cattaneo, Ronzulli e Mulè. Qualora Tajani li scaricasse per le ambizioni filogovernative del coordinatore nazionale, i tre sarebbero pronti ad abbracciare il nuovo progetto politico di Renzi. Dettaglio non trascurabile: in accordo con Berlusconi. Questo lo scenario nazionale che incrocia quello locale che viene ripreso dal Gazzettino di oggi. Il titolo è impressionante: “Terzo Polo nella bufera con il ballottaggio aperto”. Del Frate riporta: “…la tempesta romana ha colpito in pieno il Terzo Polo regionale nella parte finale della campagna elettorale creando non poco imbarazzo tra i rappresentanti locali di Azione (De Monte) e Italia Viva (Rosato). Del resto – continua Del Frate – col riferimento nazionale allo sbando, diventa difficile capire come comportarsi sul territorio”. Sandra Telesca cerca di rasserenare: “E’ ovvio che guardiamo tutti a quello che sta succedendo altrove, ma è anche vero che in questo momento il Terzo Polo friulano continuerà la sua battaglia politica a fianco del candidato sindaco di Udine, l’ex rettore De Toni”. Emerge però un caso unico, il candidato sindaco di Udine sostenuto da una lista in via di estinzione. Per curiosità i più votati del “Perso Polo” a sostegno di De Toni, sono stati: Andrea Zini 136 preferenze; Scalettaris 126 e Colautti 117. Prevale il personale renziano, la corrente del fu Terzo Polo pronta a fondersi con alcuni esponenti di Forza Italia. Cuore Batticuore.