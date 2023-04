SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Fontanini si accorda con i candidati della lista “Liberi Elettori”. Salmé: “Vecchia politica”.

Alcuni candidati della lista “Liberi elettori – Io amo Udine”, Piergiorgio Bertoli, Edi Sanson, Antonio Miclavez e Salvatore Galioto, hanno deciso di sostenere Pietro Fontanini al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Udine. Il leader del gruppo, Stefano Salmè, aveva chiesto di non andare alle urne. Pergiorgio Bertoli ha spiegato le ragioni, vedi intervista su pagina facebook di Radio Badile. Dal canto suo, Stefano Salmé osserva: «Questa mattina alcuni candidati (4 su 40) della lista “Liberi Elettori-Io Amo Udine”, avevano in programma una conferenza stampa insieme al sindaco Fontanini, per prendere le distanze dalla linea della lista civica e annunciare il loro sostegno al sindaco uscente. Qualcuno però, nello staff del sindaco, deve aver riflettuto sulla brutta immagine che si sarebbe trasmessa agli elettori, proprio l’ultimo giorno di campagna elettorale e così il sindaco si è defilato trincerandosi dietro impegni che aveva a Trieste. La conferenza stampa annunciata (poi annullata all’ultimo minuto e trasformata in un comunicato stampa) tra il sindaco Fontanini e alcuni candidati della nostra lista, fatta nell’ultimo giorno di campagna elettorale, dà il segno del livello di disperazione che alberga nel centrodestra udinese. Un “comandante” (il sindaco) e un “equipaggio” (i partiti di centrodestra), in preda al panico, su una nave che si sta inabissando. Evito, per l’amicizia che mi lega ad alcune di queste persone, di commentare la scelta fatta dai nostri candidati, evidentemente folgorati sulla via di Damasco e convinti dalle promesse politiche del sindaco. Sappiamo per esperienza quanto valga la parola data dall’onorevole Fontanini. Saranno i loro stessi elettori a non seguire le loro indicazioni e a punire il tradimento del mandato elettorale ricevuto. Il triste siparietto della conferenza stampa riporta le lancette della politica udinese ai riti della Prima Repubblica, quando i partiti lavoravano per procurare delle “scissioni” nei partiti avversari.

Udine non ha bisogno di questa vecchia politica, ma di scelte innovative che sappiano ridare slancio alla città».