HabemusGiuntam Exxx…Polzive!!! Secondo vertice di profilatura dell’esecutivo Fedriga-bis. Clima disteso con un occhio al ballottaggio di Udine. Lunedì nuovo incontro.

E’ terminato nel pomeriggio di oggi a Trieste il secondo vertice di maggioranza il cui ordine del giorno era il nuovo assetto della giunta che dovrà perfezionare le linee guida di quella passata. Niente nomi e nemmeno deleghe, ma sono stati definiti i punti di saldatura e di equilibrio della maggioranza. Sul tavolo che riuniva i partecipanti, i computer e gli i-phone si mescolavano ai ramuscelli d’ulivo che rendevano l’idea dell’atmosfera post pasquale che riempiva la sala della riunione a Trieste: Rizzetto e Ciriani per Fratelli d’Italia, l’elegantissima Giulia Manzan, unica donna presente, per Autonomia Responsabile; Marco Dreosto plenipotenziario della Lega; Edoardo Petiziol e Massimiliano Fedriga per lista Presidente; Angelo Compagnon per Udc e Sandra Savino collegata in videoconferenza. La ripartizione è quella già narrata su queste pagine: si ragiona su 11 caselle, 10 assessori più il presidente del consiglio. Chi cede un assessore, si prende la presidenza dell’assemblea. Pertanto e per ipotesi, se la Lega dovesse fare un passo indietro rispetto ai 3 dello schema, lo scarto potrebbe venire compensato con la presidenza del consiglio. Chi è il favorito? tenendo presente che Zilli e Zannier (Callari) risulterebbero già blindati, spunta il nome di un consigliere della bassa friulana che possiede una notevole esperienza sulle spalle e grandi doti diplomatiche. Qualora la giunta dovesse prendere questa piega, Fratelli d’Italia andrebbe via liscia come l’olio con il trio Scoccimarro, Anzil (Balloch?) e Amirante già nell’esecutivo. Conferme per Bini (utilissimo il suo standing keynesiano), Rosolen e Roberti della “Fedriga Presidente”, l’infaticabile Riccardo Riccardi per Forza Italia e il nome che Fedriga accuserà (terrà il punto? lunedì la risposta) come credito per la sua doppia performance elettorale, quella personale e della lista a lui intestata. Nel caso Fedriga rinunciasse al suo assessore (split con altra delega pesante), Dreosto avrebbe una casella in più. Lunedì pomeriggio nuovo vertice e lì si entrerà nel vivo dei nomi e delle deleghe. A metà settimana il dispaccio dalla presidenza. Nel frattempo cuore batticuore a Udine per il ballottaggio di domenica e lunedì.