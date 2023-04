DeToniManero Exxx…Polzive!!! Il candidato sindaco della sinistra fru fru che “fa la differenza” balla sulle macerie Agemont: In 5 anni di presidenza ha accusato una perdita di oltre 4milioni di euri.

Il metodo non sarebbe sbagliato, solo che i debiti restano, e qualcuno li deve pagare e pantalone è già spremuto abbastanza. De Toni, il candidato del centrosinistra a sindaco di Udine, per nascondere il disordine amministrativo da lui creato, danza. Lo si vede in foto alla testa del “trenino” combinato ieri sera alla festa di chiusura della campagna elettorale. Colui “che fa la differenza” ha recentemente dichiarato che: «Dobbiamo divertirci facendo politica». Per aggiungere (Messaggero Veneto del 14 marzo scorso): «Sono pronto ad organizzare una festa al mese». La sintesi del programma della sinistra capalbiana è tutta qui. Racchiusa nella feste da ballo a cadenza mensile intese come divertimento per distrarre gl’incolpevoli cittadini dalle spericolate esperienze amministrative dell’ex rettore. L’esempio più clamoroso è quello del suo incarico come presidente dell’Agemont, l’Agenzia di Sviluppo Economico della Montagna della Regione Friuli Venezia Giulia. Un carrozzone ritagliato su misura del padovano poiché è stato presidente per ben due mandati triennali, dal settembre 2005 al gennaio 2011. Quali capacità di buon amministratore ha dimostrato il candidato sindaco in quegli anni? I numeri rivelano il fallimento devastante dell’ex rettore durante la sua presidenza. Chi firmava questi bilanci? Bilancio 31/12/2005 Perdita – 662.614; Bilancio al 30/06/2006 Perdita – 506.419; Bilancio al 30/06/2007 Perdita – 579.753; Bilancio al 30/06/2008 Perdita – 561.273; Bilancio al 30/06/2009 Perdita – 1.183.436; Bilancio al 30/06/2010 Utile + 4.575; Bilancio al 31/12/2010 Perdita – 840.678. Totale perdita in capo alla presidenza De Toni pari a 4.329.598 di euri. Un buco spaventoso finito sulle spalle dei contribuenti friulani, coglionati dal teorico della complessità e del divertimento in politica. Cosa penseranno gli elettori domani e lunedì quando andranno a votare? L’Agemont è stata messa in liquidazione. Se questo sarà l’andazzo non è lontana l’ipotesi che con De Toni Manero sindaco in breve tempo verrà pignorato il palazzo di uno dei più importanti architetti italiani. Cuore batticuore e conti a posto.