UdineFarWest Exxx…Polzive!!! I malviventi alzano il tiro. Aggredito un vigile in zona Viale Trieste e portato in ospedale. La truppa: facciamo turni massacranti il comune non ci riconosce le indennità di servizio esterno e di ordine pubblico. Annunciato lo stato di agitazione. Il piazzista Fontanini aveva promesso pistole elettriche, manganelli e spray.

Ormai malviventi di ogni risma, di ogni provenienza ed età si sono impadroniti del capoluogo più elegante del Nord. I furti e le rapine non fanno più notizia ma l’episodio di ieri è gravissimo. I malviventi hanno alzato il tiro. Ed è successo di pomeriggio, zona viale Trieste, quando un agente della Polizia Locale di quasi 60 anni è stato aggredito e picchiato da una persona esagitata. Il malcapitato è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Com’è stato possibile? Vien da pensare alle promesse di Fontanini cui ieri la minoranza ha diffuso la sconcertante pagliacciata delle pagelle alla giunta De Toni. Ma in via Girardini i ragazzi non si sono scordati delle promesse farlocche di Vestaglia quando era sindaco: Aveva acquistato pistolette elettriche (10mila euri), body cam (25mila), spray urticante e bastone estendibile. Quali vigili hanno in dotazione queste armi? La truppa è in fermento poiché più aumentano gli episodi di violenza e più la maggioranza De Toni strapazza il personale. Dal mese di gennaio le indennità di servizio esterno non vengono riconosciute. Quelle di ordine pubblico da almeno tre anni. Come si può lavorare in queste condizioni? Le sigle sindacali annunciano lo stato di agitazione proprio nel momento più drammatico cui sta vivendo la città. De Toni non riceve i sindacati e sono state interrotte le relazioni sindacali. Molte risorse non vedono l’ora di fuggire dal capoluogo. Il comandante Del Longo (voluto da Fontanini) ha perso il controllo dell’Ufficio. In data 31 dicembre 2023 è scaduto il contratto decentrato e fino a quando non verrà sottoscritto quello nuovo, valido per il 2024/2026, non sarà possibile erogare il trattamento accessorio e le indennità di condizioni di lavoro. Va aggiunto che da diversi anni a questa parte, sono stati decurtati gli stipendi, ridotti i compensi dei festivi e le indennità dell’uso dell’arma. Il pattugliamento del territorio è lasciato ai giovani senza esperienza perché il personale con esperienza è maltrattato e umiliato. La città brucia. Udine-Caracas. The end.