LiberazioneDirezione Exxx…Polzive!!! Per chi suona il 25 aprile? Doloroso baccalà di UilFpl e Nursind al Burlo Garofolo di Trieste: Sul pagamento del personale diffidati i direttori Dorbolò, Sincovich e Toscani. Cgil e Cisl non pervenuti. Stato di agitazione irreversibile. Il fallimento della Teleradiologia a Pordenone.

Proprio in mezzo al clima travolgente del 25 aprile, anniversario della Liberazione dall’oppressione nazifascista, le sigle sindacali rispettose e garanti dei diritti dei propri iscritti, hanno inviato una diffida, per tramite dello studio legale Corbo, ai vertici del Burlo Garofolo di Trieste: Stefano Dorbolò, Direttore Generale; Serena Sincovich, Direttore Amministrativo e Paola Toscani Direttore sanitario. Le due sigle ricordano al “Burlo” che in data 5 marzo 2024 era stato firmato da tutte le Organizzazioni Sindacali, dalla RSU e dalla Direzione Aziendale l’“Accordo Stralcio sull’utilizzo delle risorse del fondo premialità e condizioni di lavoro area del comparto anno 2024” che, al paragrafo titolato “Modalità di attivazione dei richiami in servizio” e, più precisamente, nella voce importi, prevede per il personale del ruolo sanitario dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex D-DS) il pagamento della tariffa oraria di € 35,00, con specifica di pagamento attraverso “prestazioni aggiuntive”.

I rappresentanti sindacali Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind), osservano che «la voce di spesa “richiami in servizio – valore orario” non è finanziabile con risorse del “contratto”, ma con risorse provenienti dal bilancio aziendale”. Il personale del servizio sanitario regionale sta subendo un violento attacco di natura speculativa sul trattamento economico. Non possiamo accettare disparità sul trattamento economico all’interno del medesimo sistema sanitario regionale, dove alcuni professionisti vengono pagati anche 300/400 euro in meno al mese! Un’altra nostra importante richiesta per valorizzare il personale, in particolare nelle realtà meno attrattive, è quella di pagare a due mesi da bilancio le eccedenze orarie prodotte dal personale del comparto. Qualora le nostre richieste non venissero accettate proclameremo lo stato di agitazione di tutti i lavoratori del Burlo. Tutto nasce dall’irragionevole scelta di Riccardi-Zamaro di aver abolito le Risorse Aggiuntive Regionali e per questo motivo non accetteremo che i lavoratori perdano 1euro rispetto ai fondi RAR precedentemente sottratti, e confidiamo che non ci siano passi indietro nemmeno da parte della Direzione Aziendale. Non riusciamo a capire come CislFp e Cgil siano d’accordo con la Direzione avallando politiche aziendali atte a penalizzare tutti i lavoratori». Infine, rimbalzi paurosi giungono dalla destra Tagliamento relativamente al reparto di radiologia dell’Azienda del Friuli Occidentale. Sono stati licenziati 22 radiologi su 25 per “difficoltà inerenti il tipo di orari e d’impegno richiesti nell’attività radiologica d’urgenza a causa di incapacità gestionali dell’Azienda”. E infine l’utilizzo improprio della teleradiologia, che si è rivelato pessimo,nel tentativo di risparmiare sul personale. Liberazione dalla Direzione.