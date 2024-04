AscoltiTvPrivate Exxx…Polzive!!! Auditel del mese di marzo. La “cura” dei veneti percuote il Friuli. Telequattro, Tv12, Antenna3 e Telenordest sul trono a 104 mila contatti. TeleFriuli stabile a 73mila. Il 13 crolla a 19.400.

Diffusi i dati Auditel del mese di marzo relativi ai dati d’ascolto delle Tv private del Friuli Venezia Giulia. L’analisi non presenta grandi stravolgimenti rispetto al mese precedente se si esclude il crollo de “Il13” che passa di colpo dai 30.000 contatti di febbraio a 19.400 di marzo. Telefriuli resta ingessata a 73mila, sulla stessa linea di febbraio. Ma in calo sensibile se si considera che a gennaio aveva toccato gli 80mila contatti. La novità di questo studio è invece legata al gruppo veneto “Medianordest” che in Friuli riunisce: Tv12; Telequattro; Antenna3Veneto e TeleNordEst. Le 4 emittenti totalizzano 104mila contatti giornalieri così ripartiti: Tv12, 32.800; Telequattro di Trieste, 40.000; TeleNordest 11.000 e Antenna 3 Veneto 19.900. Si avvicina ai 30mila contatti anche 7 Gold TelePadova che viene marcata a 27.600. Uno scenario televisivo che è in continua evoluzione soprattutto di fronte di Tv12 dove il conduttore Avarino ha preso pieno possesso e con molta disinvoltura delle dinamiche friulane. Vedi l’ultima trasmissione sulla città di Udine di mercoledì scorso. In Veneto gli esiti del mese di marzo non sono molto diversi da febbraio. Al primo posto si conferma Antenna 3 Veneto (stesso gruppo) a 413 mila contatti giornalieri, segue Telenuovo a 346 contatti. Molto staccata, TVA Vicenza a 246mila. Rete Veneta (stesso gruppo Antenna 3) marca 243mila ascolti. Il segmento Tv è in piena evoluzione e non sono escluse novità in campo editoriale e giornalistico nei prossimi mesi.