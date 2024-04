BurjanaTriestina Exxx…Polzive!!! Scontri a Trieste durante le celebrazioni dell’anniversario della Liberazione. Bandiere della Palestina e Comitati di appoggio alla Resistenza del comunismo.

(Ansa). 25 aprile movimentato a Trieste. Le strade della città sono state attraversate da tensioni e proteste. Un corteo non autorizzato, partito dal rione di San Giacomo, ha fatto sentire la sua presenza fino alle porte della Risiera, con manifestanti filopalestinesi che hanno urlato slogan contro diverse figure istituzionali, incluso il presidente Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Dipiazza. A dare il via alla mobilitazione, al megafono, una rappresentanza del collettivo Burjana. Gli scontri si sono concentrati sulla presenza della polizia, criticata dai manifestanti filopalestinesi, che hanno chiesto di poter accedere alla cerimonia. Nonostante il lancio di alcuni oggetti contundenti contro le forze dell’ordine, il cordone di polizia è rimasto saldo, evitando scontri diretti con i manifestanti. Le tensioni rimangono palpabili in città, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. “Da Budapest a Gaza, resistenza non è terrorismo” è uno degli striscioni esposti dai manifestanti. Sono sventolate anche diverse bandiere della Palestina mentre il corteo intonava ripetutamente “Palestina libera“. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine a monitorare il corteo tra polizia, in tenuta anti sommossa, carabinieri e polizia locale.