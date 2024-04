Celebrazioni del 25 aprile, Liberazione a Udine. Nessuna contestazione. E di spunti per sollevare una guerra atomica ce ne sarebbero stati, tantissimi. Ma il centrodestra, a parte la sparuta presenza di Loris Michelini, Walter Rizzetto e alcuni sindaci, ha preferito la camporella. Bene hanno fatto gli organizzatori a ricordarsi della commemorazione degli alleati sepolti a Tavagnaccco, ma dopo, in piazza Libertà a Udine, c’è stata l’esibizione ideologica dell’evento con la presenza del barricadero Tibaldi che sventolava la bandiera della Palestina a due metri dal palco dei relatori. Uno sgarbo istituzionale clamoroso. Il discorso del sindaco De Toni è stato mirato soprattutto contro il fascismo, rovesciato dopo aver ricordato i valori dell’Europa e i protagonisti del manifesto di Ventotene. Chiuso il capitolo Europa, il sindaco ha suonato la carica contro i fasci partendo dalla figura di Giacomo Matteotti, “Un martire del fascismo cui quest’anno ricorre il centenario dell’omicidio. Fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista a causa delle sue denunce sulle illegalità commesse dalla dittatura di Benito Mussolini». Nel passaggio sull’episodio, De Toni ha ricordato i brani del discorso di Matteotti che ha pronunciato rivolgendosi al suo amico fraterno del partito socialista Giovanni Cosattini (“…l’idea che è in me non la ucciderete mai”), primo sindaco della città di Udine liberata. La situazione che oggi viviamo – ricorda il sindaco – rispetto al 25 aprile di un anno fa, mi spinge pronunciare alcune parole dense di preoccupazione. Siamo stretti in una spirale di violenza che sembra non avere fine. Giustino Fortunato, grande storico intellettuale meridionalista, aveva definito il fascismo con queste parole: Autoritarismo, Classismo, Nazionalismo, fu la più terribile tragedia. Cito due episodi di questi giorni, il primo quello del 23 febbraio a Pisa dove la Polizia ha usato i manganelli contro giovani ragazzi. L’azione esprime un fallimento ricordato dal capo dello Stato: “L’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura coi manganello ma sulla capacità di assicurare sicurezza”. Il secondo episodio di pochi giorni fa, il monologo di Antonio Scurati, sul 25 aprile, monologo – ricorda il sindaco – cancellato dal palinssesto della Rai. Alla base delle derive autoritarie c’è sempre la repressione della libertà di pensiero. ma nelle piazze di tutta Italia oggi festeggia chi, come noi, crede nella libertà di espressione, nella libertà di stampa, nei dibattiti, nel confronto, nella libertà di poter manifestare liberamente le proprie idee». Qui De Toni diventa un gigante dell’illuminismo e leopost non può che condividere: «la Democrazia senza libertà di informazione, senza libertà espressione, semplicemente non esiste». L’onorevole Rizzetto di Fratelli d’Italia ragiona, afferma di aver sentito solo alcune parole fuori luogo, come per esempio: non c’entra nulla il ritorno paventato del fascismo con il fatto che ci siano stati degli scontri tra forze dell’ordine e studenti. Anzi, forse oggi avremmo dovuto ricordare le migliaia di agenti hanno perso la vita per servire la Patria. Trovo poco pertinente il riferimento a Scurati e, ancora meno – conclude Rizzetto – il fatto che qualcuno abbia definito questo governo “forse” Democratico». Sono stati in molti a notare l’assenza dello striscione della Brigata Ebraica che, fin dai tempi di Honsell troneggiava sul plateatico di piazza Libertà.