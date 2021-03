UdineFarWest Exxx…Polzive!!! I fallimenti del pivettaro Fontanini rimbalzano a Roma. Il Governo invia un nuovo Prefetto per salvare dal degrado la capitale friulana. Esclusivo.

I rimbalzi sulle condizioni di insicurezza per i cittadini che hanno interessato la città di Udine, hanno raggiunto anche il nuovo Governo. Giacchè i prefetti devono uniformarsi alle direttive dell’esecutivo e godere della fiducia del ministero, fra poche settimane è previsto l’insediamento del nuovo Prefetto.

Si tratta di Massimo Marchesiello, nato a Napoli nel 1960 ma da parecchi anni funzionario nel Nord Est, attualmente dirige la Prefettura di Gorizia. Per capire la rapidità d’azione di Marchesiello basti pensare che nello stesso giorno in cui si era insediato a Gorizia, nel novembre del 2017 e nel bel mezzo della emergenza migranti di galleria Bombi, aveva convocato un tavolo sull’ordine e la sicurezza pubblica. A Udine per fare un confronto e per convocare un vertice, ci sono voluti due anni e una rissa clamorosa in pieno centro.

La presenza di un funzionario come Marchesiello è il segnale che in città i manifesti e le autocelebrazioni non bastano, è la timbratura definitiva del fallimento del sindaco e dei suoi ruffiani.

Raffaele Ricciardi, vicario a Padova, prenderà il posto di Marchesiello come nuovo prefetto di Gorizia. E’ stato nominato ieri dal consiglio dei ministri.