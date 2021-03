CovidFvg Exxx…Polzive!!! I Dipartimenti di prevenzione non inviano gli aggiornamenti ai comuni. Medio Friuli sconcertato per il declassamento in zona arancione. A Codroipo nessuno conosce i dati. Esclusivo.

A causa delle inefficienze del Dipartimento di prevenzione, in capo all’assessore alla sanità Riccardi, in molti comuni in cui si andrà al voto quest’anno e il prossimo, il centrodestra rischia l’osso del collo. Il voto di ottobre sarà decisivo per capire le oscillazioni e le conseguenze sulla gestione della pandemìa da parte della Protezione Civile.

A partire dal caso della mappa dei contagi nei comuni del Friuli VG, l’aggiornamento è fermo al 15 febbraio scorso. Lo rileva il MessVeneto di oggi che spiega anche per quale motivo da oltre 10 giorni la fotografia della propagazione della peste in Friuli non viene seguita. Il Dipartimento di prevenzione non invia più le preziose informazioni ai sindaci di ogni comune. L’inefficienza del servizio ha capitombolato alcuni amministratori che sono rimasti sconcertati per l’improvviso declassamento in zona arancione della provincia di Udine e in particolare del Medio Friuli. A Codroipo le notizie in possesso degli amministratori sono totalmente compatibili con una zona bianca. Solo una 15ina di contagi e 22 in quarantena. La mappa della Protezione Civile, ferma al 15 febbraio scorso, indica invece 122 positivi. A Bertiolo 19, a Sedegliano 33, a Camino 8. Dati totalmente confortanti che hanno lasciato di stucco le imprese, gli artigiani, ristoratori e partite iva del Medio Friuli per la decisione del vice presidente Riccardi di declassare l’area. Molti sindaci avevano protestato per l’inefficienza di un servizio fondamentale per capire l’andamento della peste. Primo fra tutti a sollevare la questione della carenza del servizio è stato il sindaco di Grado Raugna: “i dati sui contagi che il sistema regionale ci fornisce sono completamente irrealistici”. Un caos planetario che ha tramortito gli amministratori locali e gl’imprenditori. Un dipartimento di prevenzione indurito, poco agile, inadatto a gestire un’emergenza sanitaria di tal portata che avrà conseguenze dolorose per il centrodestra alle prossime scadenze elettorali.