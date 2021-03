ZingarettiPD Exxx…Polzive!!! I logoranti siluri della friulana Serracchiani colpiscono il segretario del PD che si dimette. La questione delle donne al governo ha fatto esplodere il partito delle rivendicazioni femminili. Esclusivo

L’ex presidente del Friuli VG non ha mollato di un millimetro e della battaglia in difesa delle donne al governo ne ha fatto una bandiera. Incessante. Alla fine, sotto i colpi della deputata friulana, Zingaretti si è dimesso dalla segretaria del PD.

Serracchiani, che all’ultimo congresso aveva sostenuto la mozione Martina, in questi ultimi giorni ha svolto un ruolo estremamente proattivo rispetto a queste dimissioni. Non ha mai mancato di ripetere a reti unificate che: “Il Pd deve allargare alla donne la segreteria, è un tema politico, non solamente una rivendicazione femminile. Non è il posto che una donna avrà nell’esecutivo del PD a essere rilevante, ma il posto che il paese vuole dare alle donne a essere decisivo”.

La svalvolata lisciata di pelo e solidarietà da parte di Zingaretti alla conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha fatto precipitare la situazione. In momenti di pandemia e con le imprese alla canna del gas, il segretario del partito che dovrebbe stare dalla parte dei più deboli, non ha trovato di meglio che sostenere una soubrette.